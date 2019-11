'Tenía mal aliento': la versión de Cepellini por el gesto contra Cetré

Pablo Cepellini, jugador de Atlético Nacional, expresó su versión de lo que pasó cuando le hizo un gesto al jugador vallecaucano Edwuin Stiven Cetré Angulo, del Junior, en el partido del pasado miércoles en Barranquilla, en imágenes muy difundidas en redes sociales.

El jugador aseguró que no tuvo un comportamiento racista con Cetré, sino que con su gesto le quiso manifestar que tenía mal aliento.



"Tenía mal aliento y estuve mal en hacer el gesto. Son cosas que quedan en la cancha, me molesta que se hable de racismo cuando hay que tener un buen concepto de lo que es racismo. ¿Qué tiene que ver el mal aliento con el racismo? Tengo mis mejores amigos de piel morena. Son cosas que quedan en la cancha", dijo el jugador en declaraciones al VBar de Caracol Radio.

QUE BAJO ESTE TIPEJO.... pic.twitter.com/xxwKxAvasf — Andrés Botero B. (@boterin1) November 21, 2019



Las primeras reacciones de las personas en las redes sociales acusaron al futbolista de Atlético Nacional de cometer una agresión racista. A todo esto, el jugador manifestó:



"No debí hacerlo, pero era mal aliento. Uno perdiendo 2-0 y con las pulsaciones a mil por segundo, capaz que me llevan a hacer el gesto. Pido disculpas a la afición de Junior y a Cetré. Pero no hagamos una bola grande a un gesto cuando hay millones de cosas en los partidos. Los que me conocen saben que no soy racista", remató el jugador.



A través de su cuenta de Twitter, Dimayor anunció una investigación:



DEPORTES