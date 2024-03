Otra dura rueda de prensa en América: fuerte cruce de César Farías con dos periodistas

A pesar de la victoria de este sábado contra Alianza en Cali, en la fecha 11 de la Liga, las cosas no parecen calmarse en el América. La rueda de prensa del técnico César Farías acabó abruptamente luego de un cruce de palabras con un par de periodistas.

Los rojos, que venían de ser eliminados por el mismo rival en la primera fase de la Copa Sudamericana, recuperaron opciones con el 2-0 de este sábado, pero el ambiente volvió a ser tenso.

El periodista Fernando Arboleda, del medio Afición Futbolera, fue el primero en tener una discusión con el DT. “¿Profesor, es necesario que en cada partido salga en cada partido con un once diferente? ¿Qué pasa con jugadores que no hemos vuelto a ver, como Michael Barrios, Andrés Mosquera y Alexis Zapata?”, preguntó.

Farías le replicó de inmediato. “Disculpa, estás mencionando tres jugadores lesionados. Tú me estás exigiendo otros jugadores. Si te tengo que seguir el ritmo, tengo que seguir cambiando. Tranquilo, fiera, pero prepárate para la pregunta bien”, le dijo.

El periodista le respondió: “Cuando yo le haga la pregunta, usted me dice que están en departamento médico”, lo que sacó de quicio a Farías.

“No, no. Tú no me vas a decir a mí lo que yo respondo. A mí me enseñaron en mi casa a respetar a la gente mayor. Usted no me va a decir a mí cómo debo hablar, porque usted ha vivido mucho menos que yo. Yo ya soy abuelo. Y no me vine aquí a pelear con nadie, pero estás diciendo unas cosas que no son correctas”, dijo el DT.

“Primero, estás mencionando tres jugadores que no están. Yo no soy jefe de prensa para venir a darte esa información, porque ni siquiera están en el partido. Yo vengo a hablar del partido. Dos, ya hablamos del tema porque el profesional que está acá me lo preguntó y lo describí. ¿Cómo quieres que te responda, si me preguntas por jugadores que no están y por qué cambiamos el once? Hemos tenido bastantes jugadores lesionados y hemos jugado varios partidos seguidos, y por otras muchas razones que no tengo que dar aquí, porque no tengo que hablar mal de nadie. Ese es tu punto de vista”, añadió.

Cuando estaba diciendo eso, otro periodista no identificado le reclamó por la respuesta y Farías siguió: “No, ustedes están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar”.

La discusión siguió subiendo de tono y Farías siguió replicándole al segundo periodista: “Yo siempre di la cara, cuando perdí, cuando gané. Tú me tratas a mí como que yo fuese un trapo y yo te lo acepto, no hay ningún problema”.

La rueda de prensa se acabó en ese momento. “Así es muy difícil, parecen unos hinchas”, dijo Farías antes de abandonar el recinto.

