Osvaldo Juan Zubeldía fue el primero en llegar a Colombia de una escuela que marcó huella en el país. Cambió muchas cosas en la manera de trabajar, en la exigencia al jugador y en la manera de ir llevando a los jugadores jóvenes al primer equipo. Este lunes se cumplen 40 años de su fallecimiento.

La escuela de Zubeldía tomó fama en Estudiantes de La Plata, club que lo contrató en 1965 como entrenador. Pero antes había jugado, como volante izquierdo, en Vélez Sársfield (donde una tarde le marcó tres goles a Amadeo Carrizo), Boca Juniors, Atlanta y Banfield. Fue en Atlanta, en 1959 e incluso antes de retirarse del todo como jugador, donde comenzó a dirigir y a mostrar que tenía buen ojo: con él debutaron dos grandes figuras del fútbol argentino, el portero Hugo Gatti y el goleador Luis Artime.



A su llegada a Estudiantes, el objetivo inicial era salvarlo del descenso. Zubeldía tomó como base un grupo de jugadores de divisiones menores que venía haciendo ruido. Lo llamaban ‘La tercera que mata’. Ahí se destacaban Juan Ramón Verón, Oscar Malbernat, Eduardo Flores, Carlos Pachamé… Y a ese grupo lo reforzó con experimentados como el portero Alberto Poletti, Carlos Bilardo, Juan Echecopar, Ramón Aguirre Suárez o Raúl Madero.



El trabajo era muy exigente. Zubeldía implantó la jornada a doble turno. Las concentraciones eran largas. Algunos, como Bilardo, aprovecharon el tiempo encerrados para estudiar y graduarse de médico. Y era estudioso de lo que hacían otros equipos para tratar de implementarlo en el suyo. Como la táctica del fuera de lugar: se la vio hacer a un equipo checoslovaco y se lo propuso a su grupo. Se volvió uno de sus sellos.



“La primera vez que pusimos en práctica el offside fue de noche, y en cancha de Atlanta. La habíamos trabajado mucho. Debían salir primero los marcadores de punta, ya que si lo hacían los centrales y alguno quedaba pegado, era gol seguro. Para coordinar la acción lo puse a Madero. El daba la orden, y todo salía bien. Fue muy útil”, recordó alguna vez Zubedlía.



En 1970, Estudiantes jugó la final de la Copa Intercontinental con el Ajax. Guillermo ‘Chato’ Velásquez, legendario árbitro colombiano, fue juez de línea en el partido en Amsterdam. “Les levanté 19 veces la bandera a los holandeses”, dijo el ‘Chato’.



Otra jugada que tenía su sello, y que nació de la gran comunión que tenía Zubeldía con los jugadores, se conoció en Colombia como la ‘Zubeldiana’: cobro de tiro de esquina al primer palo, allí entraba alguien a peinar el balón para que en el segundo, llegara otro y la metiera. Los jugadores, entre ellos Bilardo, le propusieron hacerla y él la trabajó y la perfeccionó. Esa fórmula, por ejemplo, volvió goleador de ocasión a un zaguero central en Nacional, Francisco Maturana.



“Un día jugábamos un partido contra Cristal Caldas. El técnico de ellos era Gilberto Osorio, y salió diciendo por la radio que a él no le íbamos a ganar con esa jugadita tan boba. Iban como 20 minutos, cobro de tiro de esquina al primer palo, entro yo al segundo y la meto. Listo, ganamos 1-0”, recordó Maturana.

En Estudiantes, la fórmula salió tan bien que el equipo salió campeón metropolitano en 1967, ganó tres veces seguidas la Copa Libertadores (1968, 1969 y 1970) y le ganó una Intercontinental al Manchester United en 1968, con un 1-1 en Old Trafford. En el museo del club inglés se conserva una frase de Zubeldía, escrita en un pizarrón, una de sus máximas como entrenador: “A la gloria no se llega por un camino de rosas”.



Zubeldía llegó a Nacional en 1976. Mario Posso Jr. escribió en la desaparecida revista Cronómetro, en diciembre de 1981, que el argentino llegó a Nacional para romper un embrujo. En 1975, Nacional fue el primer equipo colombiano que ganó un partido oficial en Brasil: le ganó 2-3 a Cruzeiro en Belo Horizonte. Pero los hinchas de ese club, con el dolor de la derrota, le hicieron una macumba. Nacional cayó en una racha terrible, que les costó la cabeza a César López Fretes, primero, y a José Curti, después, otros dos símbolos del club.



Zubeldía acabó con eso a punta de trabajo. De entrada, implantó también el doble turno. “Revolucioné el fútbol colombiano porque acabé con la siesta. Acabé con los desayunos fuertes y los almuerzos prolongados. ¡A la cancha! A trabajar mañana y tarde”. Y empezó, como lo hizo en Estudiantes, a mirar qué había en las divisiones menores. Llegaron al primer equipo Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, Norberto Peluffo, Luis Fernando Suárez, Carlos Maya, Jorge Peláez, Carlos Ricaurte, Víctor Luna, Gabriel Jaime Gómez, Jorge Porras…



En su primer año salió campeón. En 1977 fue cuarto en el hexagonal y al año siguiente perdió de manera increíble el subcampeonato. Jugaban en la última fecha con Deportivo Cali. Necesitaban ganar para ir a la Copa Libertadores. Estaban arriba 1-0 y querían asegurar. Sobre el final del partido, Cali iba a cobrar un tiro de esquina. Un asistente de Zubeldía mandó el balón rápido para que cobraran y de allí, Ángel María Torres metió un gol olímpico.

El primer título de Osvaldo Juan Zubeldía con Nacional fue en 1996. Foto: Archivo / EL TIEMPO



1979 fue un año crítico. En el primer semestre le fue muy mal. Quedó en el puesto 11. “Ninguna hinchada me aguantó tanto como la de Nacional”, dijo. Pero logró recuperarse y meterse a las finales. Hasta que en 1981, logró una nueva estrella, en un torneo que tuvo circunstancias muy particulares. La base de Nacional fue convocada a la Selección Colombia (que dirigía su alumno Carlos Bilardo) para la eliminatoria del Mundial de España 1982. Y dos genios peruanos que estaban en el club, César Cueto y Guillermo La Rosa, se fueron a la de su país. Zubeldía les dio continuidad a los jugadores de las divisiones menores. Y cuando volvieron los titulares, dieron la vuelta olímpica.



Era fanático de la hípica. ‘Burrero’, como dicen los argentinos. Y no solo era para apostar, aunque siempre andaba, en el banco, con un radio, pendiente de los resultados de las carreras. Viajaba al hipódromo, veía entrenar a los caballos. Su legado se truncó con su repentina muerte, el 17 de enero de 1982, cuando ya comenzaba a preparar a Atlético Nacional para jugar la Copa Libertadores de ese año, tras haber salido campeón en 1981. Aparte de Bilardo, otros alumnos suyos llegaron a Colombia a dirigir, como Verón (que sacó campeón a Junior en 1977), Carlos Pachamé, Eduardo Luján Manera y Felipe Ribaudo. Y esa escuela sigue sacando entrenadores, como Miguel Ángel Russo, formado por sus herederos y campeón con Millonarios en 2017.



“El técnico que no gana no le conviene a un equipo desde el punto de vista económico. Pero eso no quiere decir que yo vivo del partido del domingo. A mí me interesa promocionar el jugador nacional, trabajar con vistas al futuro, procurar que la gente que sigue al equipo esté contenta. Yo estoy seguro que el día que Zubeldía se vaya, Medellín se va a poner triste”, le dijo Zubeldía a Posso poco después de ganar la estrella en 1981. Tenía razón.



Osvaldo Juan Zubeldía

Nacimiento: 24 de junio de 1927.

Equipos dirigidos en Colombia: Atlético Nacional (1976-1981).

Títulos obtenidos: Liga colombiana con Nacional (1976 y 1981).



Tomado del libro "Los mejores técnicos del fútbol colombiano", de José Orlando Ascencio (Intermedio Editores, 2019)