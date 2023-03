Óscar Rentería, el experimentado periodista que venía desempeñándose como uno de los dos únicos panelistas del 'Pulso del Fútbol', de Caracol Radio, no va más en el programa líder de la franja de la 1 a las 2 p.m. en la radio colombiana, y ya tiene su reemplazo.



(Le puede interesar: Óscar Rentería rompe su silencio tras repentina salida de 'El Pulso del Fútbol')

La salida de Óscar Rentería del programa que venía liderando junto a César Augusto Londoño, tras la partida de Iván Mejía, se da después de que terminara siendo fuertemente criticado por su postura en el delicado caso por abuso sexual que enfrenta el futbolista del PSG, Achraf Hakimi.

Óscar Rentería inició su carrera como locutor radial en una emisora local llamada Radio Sideral. Foto: Archivo EL TIEMPO

Palabras de Rentería

A menos de 24 horas de que se conociera su intempestiva salida de 'El Pulso del Fútbol', Rentería optó por romper su silencio.



"Me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio, que me tocó aceptar pero que por supuesto nunca compartiré", dijo de entrada en un mensaje publicado en sus redes sociales.



"La decisión sorprendió a muchos colegas de radio, prensa y televisión que enviaron sus mensajes de solidaridad, anticipando que esto se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país", añadió.



"Con la labor cumplida, me puedo retirar de la puerta grande", comentó.

El reemplazo de Rentería

Este jueves se supo que el compañero de Londoño en el programa será el periodista de Caracol Radio Juan Felipe Cadavid.

Juan Felipe Cadavid. Foto: Twitter: @JFCadavid

Cadavid anunció en sus redes sociales el nombramiento, que asume como un gran reto para su carrera profesional.



"A partir del martes estaré en un espacio ICÓNICO de la radio deportiva del país, un lugar que lo hicieron grande los más grandes y donde compartiré espacio con un profesional sólido como @cesaralo. Los espero en EL PULSO DEL FÚTBOL", anunció Cadavid en su cuenta de Twitter.

A partir del martes estaré en un espacio ICÓNICO de la radio deportiva del país, un lugar que lo hicieron grande los más grandes y donde compartiré espacio con un profesional sólido como @cesaralo Los espero en EL PULSO DEL FÚTBOL de @CaracolRadio — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) March 16, 2023

Cadavid ha hecho su carrera en medios como RCN TV, Win Sports y Caracol Radio. El periodista hace parte del VBar y es director de El Carrusel del sábado, además es uno de los comentaristas de El Fenómeno del Fútbol de la misma cadena radial.



