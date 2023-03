Óscar Rentería, el experimentado periodista que venía desempeñándose como uno de los dos únicos panelistas del 'Pulso del Fútbol', de Caracol Radio, no va más en el programa líder de la franja de la 1 a las 2 p.m. en la radio colombiana.

Rentería se val del 'Pulso'

Óscar Rentería es ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1983. Foto: Archivo EL TIEMPO

La salida de Óscar Rentería del programa que venía liderando junto a César Augusto Londoño, tras la partida de Iván Mejía, se da después de que terminara siendo fuertemente criticado por su postura en el delicado caso por abuso sexual que enfrenta el futbolista del PSG, Achraf Hakimi.



Según el portal 'Pulzo', Rentería "fue expulsado" del programa.



Al parecer, reporta el medio en cuestión, su salida obedece a la polémica suscitada por lo expresado en lo referente a Hakimi.



"Una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista”, fue la frase que supuestamente desató el alud.



"Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después”, dijo Rentería posteriormente.



“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, llegó a aseverar el comunicador.

Hasta el momento, el Grupo Prisa no ha hecho la oficialización de la salida de Rentería. Sin embargo, se han eliminado todas las piezas digitales en las que aparecía el comunicador.

DEPORTES

