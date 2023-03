Óscar Rentería sigue siendo tema de conversación en el entorno del periodismo colombiano. El experimentado comunicador valluno, quien en días pasados dejó el espacio de 'El Pulso del Fútbol' por decisión de Caracol Radio, no deja de aparecer en redes sociales por cuenta de la polémica que rodeó su salida.

Aunque el propio Rentería explicó en Twitter su versión de los hechos, los seguidores del programa líder de la franja de 1 a 2 p.m. no dejan cerrar la llaga.



No en vano, tras el debut de su reemplazo, Rentería volvió a ser tendencia. En esta oportunidad, por el fuerte llanto que habría protagonizado tras su despido.



(En contexto: Óscar Rentería deja el 'Pulso del fútbol': estas son las razones de su salida).

El llanto de Rentería

Óscar Rentería.

Este lunes, en medio del programa de bienvenida al periodista Juan Felipe Cadavid, el veterano César Augusto Londoño dedicó un par de palabras para Óscar Rentería. Y, en medio de su intervención, reveló el llanto del comunicador que dejó el espacio radial de manera intempestiva.



“Óscar me hizo un pedido con lágrimas en los ojos cuando dejó de hacer este programa (sic)", comentó Londoño de entrada.



Luego, añadió: “Él me dijo: ‘César, por favor, que ‘El Pulso’ siga siendo el primer programa deportivo de la radio en Colombia, como lo marcan todas las mediciones’”.



Al final, Londoño apuntó que su mensaje, entre lágrimas, fue genuino: “Lo dijo sin odios, sin rencores, con generosidad y, sobre todo, con mucha emoción, porque le salió del corazón”.



(¿Qué le sucede?: Piqué: el video de su extraño movimiento de mandíbula que preocupa a fanáticos).

La salida de Rentería

Óscar Rentería

"Me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio, que me tocó aceptar pero que por supuesto nunca compartiré", dijo Rentería de entrada en un mensaje publicado en sus redes sociales.



"La decisión sorprendió a muchos colegas de radio, prensa y televisión que enviaron sus mensajes de solidaridad, anticipando que esto se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país", añadió.



"Con la labor cumplida, me puedo retirar de la puerta grande", comentó.



En su mensaje, Rentería habló de las declaraciones que habrían motivado su salida. "Quiero contarles lo que pasó", dijo recordando sus palabras sobre el caso de Hakimi.



"Una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista”, se dice que había dicho hace unos días.



"Primero tienen que conocerse con las personas (...), establecer una relación sana, honesta, y no ir de primera al apartamento de un futbolista soltero, donde se puede correr un riesgo", aseguró ahora Rentería que dijo.



"Eso es un mensaje de solidaridad con la mujer", sostuvo el pasado jueves.



Luego, contó: "Alguien lo tomó (el audio de sus declaraciones) como una ofensa y lo envió a las autoridades deportivas de Caracol, la gente que maneja la empresa a nivel nacional e internacional y se tomó una determinación que por supuesto tuve que aceptar, pero no compartiré nunca".

Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande.



Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio: pic.twitter.com/zjuC8FhAiX — Oscar Renteria J. (@oscarrenteriaj) March 16, 2023

