A menos de 24 horas de que se conociera su intempestiva salida de 'El Pulso del Fútbol', de 'Caracol Radio', el periodista Óscar Rentería optó por romper su silencio.



Hasta el momento, según versiones de prensa recogidas por distintos medios, Rentería dejó el programa por cuenta de unas declaraciones sobre el delicado caso por abuso sexual que enfrenta el futbolista del PSG, Achraf Hakimi.



Según el portal 'Pulzo', Rentería "fue expulsado" del programa.



Ahora, el propio implicado toma la palabra, habla de su postura en el caso judicial en mención y dice que sus amigos encuentran en su salida "una falla grave contra la libertad de expresión".

'Una falla grave contra la libertad de expresión'

"Me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio, que me tocó aceptar pero que por supuesto nunca compartiré", dijo de entrada en un mensaje publicado en sus redes sociales.



"La decisión sorprendió a muchos colegas de radio, prensa y televisión que enviaron sus mensajes de solidaridad, anticipando que esto se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país", añadió.



"Con la labor cumplida, me puedo retirar de la puerta grande", comentó.



En su mensaje, Rentería habló de las declaraciones que habrían motivado su salida. "Quiero contarles lo que pasó", dijo recordando sus palabras sobre el caso de Hakimi.



"Una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista”, se dice que había dicho hace unos días.



"Primero tienen que conocerse con las personas (...), establecer una relación sana, honesta, y no ir de primera al apartamento de un futbolista soltero, donde se puede correr un riesgo", aseguró ahora Rentería que dijo.



"Eso es un mensaje de solidaridad con la mujer", sostuvo este jueves.



Luego, contó: "Alguien lo tomó (el audio de sus declaraciones) como una ofensa y lo envió a las autoridades deportivas de Caracol, la gente que maneja la empresa a nivel nacional e internacional y se tomó una determinación que por supuesto tuve que aceptar, pero no compartiré nunca".

Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande.



Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio: pic.twitter.com/zjuC8FhAiX — Oscar Renteria J. (@oscarrenteriaj) March 16, 2023

Las declaraciones de Rentería

Óscar Rentería es ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1983. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista”, fue la frase que supuestamente desató el alud.



"Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después”, dijo Rentería posteriormente.



“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, llegó a aseverar el comunicador.

