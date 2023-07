Óscar Rentería anunció que está de vuelta. El comentarista vallecucano, quien fue despedido de 'Caracol Radio' en marzo de este año, informó que tiene un nuevo programa en los medios de comunicación.



Y, según dijo, será un "programa polémico".

Óscar Rentería, en programa polémico

Óscar Rentería inició su carrera como locutor radial en una emisora local llamada Radio Sideral. Foto: Archivo EL TIEMPO

Según versiones de prensa recogidas por distintos medios, Rentería dejó 'El Pulso del Fútbol' por cuenta de unas declaraciones sobre el delicado caso por abuso sexual que enfrenta el futbolista del PSG, Achraf Hakimi.



"Una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista”, fue la frase que supuestamente desató el alud.



"Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después”, dijo Rentería posteriormente.



“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, llegó a aseverar el comunicador.



Y ahora, más de tres meses después de su salida de 'Caracol', Rentería anunció que estará en un nuevo espacio de 'Telepacífico'.

"Este domingo, al mediodía, vamos a iniciar por Telepacífico 'Pena Máxima', un programa polémico", dijo Rentería.



Según informó, en la nueva aventura lo acompañarán los periodistas César Polanía y Juan Antonio Bernardi.



"Es el primer metro del kilómetro que voy a recorrer en mi reaparición", comentó Rentería en su anuncio.

PRIMERO 🥇 O NADA

En este vídeo les aclaro sobre mi nuevo proyecto en @TelepacificoTV y lo que viene. pic.twitter.com/oVoQ03mD64 — Oscar Renteria J. (@oscarrenteriaj) July 10, 2023

