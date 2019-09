Ruiz se defiende y señala ‘incongruencias en la denuncia’ en su contra

Tras conocer las denuncias del árbitro Fabián Reyes en su contra, por supuesto abuso sexual, el exárbitro Óscar Julián Ruiz le dijo a EL TIEMPO que en la denuncia presentada en la Fiscalía hay varias incongruencias.

Reyes dijo en el documento que presentó ante las autoridades que la primera vez que Ruiz lo abusó fue en junio de 2005. El ahora miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol envió a este diario una copia de su visa Schengen en la que muestra que salió del país el 4 de junio, para dirigir en el Mundial Sub-20 de Holanda, y que después de eso viajó a Estados Unidos para pitar en la Copa Oro.



EL TIEMPO revisó los archivos de ambos certámenes y Ruiz pitó en Holanda los partidos entre el local y Japón, el 10 de junio; EE. UU. vs. Alemania, el 14, y Nigeria vs. Suiza, el 18. También fue cuarto árbitro en el juego entre Nigeria y Holanda, el 25. En la Copa Oro, fue central del partido México vs. Guatemala, el 10 de julio.



Reyes menciona en la denuncia que le iba a regalar un loro a Ruiz y que se pusieron en contacto vía PIN de BlackBerry. Estos teléfonos celulares comenzaron a venderse en Colombia en el primer semestre de 2006, contó Ruiz.



“Siguen los mismos ataques de las mismas personas que anteriormente me atacaron, y por lo que ya fueron demandadas por mi equipo de abogados, encabezado por Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación”, le dijo Ruiz a EL TIEMPO el sábado, una vez se publicó la denuncia completa en ELTIEMPO.COM.

“Los hechos que usted me relata son de una época en la que no conocía al señor Fabián, que hoy me demanda”, agregó.



