La Comisión Disciplinaria de Dimayor aplicó castigos para el gerente deportivo de Millonarios, Óscar Fernando Cortés, y para parte de la tribuna occidental del estadio El Campín, por los hechos ocurridos en el partido del miércoles contra Junior, en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales.

Cortés fue castigado con ocho partidos de suspensión y una multa de dos millones de pesos por haber agredido a Walmer Pacheco, jugador del Junior, en el intermedio del partido, que terminó empatado sin goles.



El reporte del árbitro Alexander Ospina dice: “Al finalizar el primer tiempo en el momento que los jugadores se disponían a ingresar al camerino, el delegado del Equipo Millonarios el señor Cortés Corredor Óscar agredió al jugador del Equipo Junior #21 Pachecho Walmer pegándole con el antebrazo en la cabeza, dicha acción no fue advertida por ningún miembro del equipo arbitral, por tal motivo no se tomó ninguna medida disciplinaria. Adjunto evidencia fílmica para medidas pertinentes".

Señores de la @Dimayor, me imagino que habrá una sanción ejemplarizante para el delegado de @MillosFCoficial Oscar Cortés que agredió a Walmer Pacheco y lo vio todo el país. pic.twitter.com/ifXCagWQxp — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) June 9, 2022

Además, la Comisión castigó con "dos (2) fechas de suspensión parcial de la plaza, tribunas occidental baja norte, occidental baja sur y occidental baja central", por lanzamientos de objetos al finalizar el partido.



La sanción es de aplicación inmediata, por lo cual estas tribunas no tendrán público en el partido que Millonarios disputará este sábado contra Atlético Nacional.



“Finalizado el partido hubo lanzamientos de objetos (monedas, botellas plásticas con líquido en su interior) por parte de hinchas del club Millonarios desde las tribunas occidental preferencial baja sur, occidental preferencial baja central y occidental preferencial baja norte hacia la delegación del club Junior FC y hacia los árbitros, una de estas botellas plásticas impactó en la cabeza del asistente técnico del Junior Juan Manuel López Sirotta, el cual debió ser retirado en camilla por parte de los miembros de la Cruz Roja hacia la enfermería”, dice el reporte del comisario de campo.



“Para lograr ingresar a la delegación de Junior FC y a los árbitros del compromiso a los camerinos, se necesitó de la presencia del capitán del club Millonarios David Macalister Silva para apaciguar a la hinchada junto con la presencia policial que requirió escudos para esta labor”, agrega el reporte.

