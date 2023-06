Millonarios se coronó campeón de la Liga Betplay I 2023 y, aunque la fiesta todavía no termina, ya han comenzado a darse noticias alrededor de la nómina que logró la estrella 16.

La novedad pasa por Óscar Cortés, quien, como se había anunciado, está listo para hacer realidad el sueño de su transferencia internacional, aunque no significa que se tenga que ir inmediatamente. Así lo explicó Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Azul y Blanco S.A. en charla con 'Caracol Radio'.



(No deje de leer: Gamero se pronuncia por polémica 'jugadita' de recogebolas de Millonarios vs. Nacional).

Óscar Cortés aún no se va de Millonarios

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Cortés celebra el gol del empate de Colombia. Foto: Cristian Álvarez

Según explicó Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Azul y Blanco S.A., el destino del extremo es el Lens de Francia, el cual hace parte del mismo grupo inversor de Millonarios, lo que permitiría, si todo va bien, un préstamo del jugador por seis meses.



“La transacción con Óscar Cortés está hecha, va a ser jugador del Lens, el equipo francés que ocupó el segundo lugar. que va a jugar la Champions y que es parte de la misma organización de Millonarios. Estamos en conversaciones, estamos casi de acuerdo para que los próximos seis meses siga con nosotros, por lo menos seis meses”, confirmó en '6 AM Hoy por Hoy' de 'Caracol Radio'



La transferencia rondaría los 4,5 millones de euros, pero, al parecer, la intención es mantenerlo para la Copa Sudamericana y para buscar el doblete en la Liga. Será una decisión de buena voluntad del Lens que debe pasar por la autorización del cuerpo técnico pero, según el directivo, las negociaciones avanzan bien.



(Además: Asesinan a hincha de Atlético Nacional tras final contra Millonarios en Bogotá).

🔵⭐ “Esta hinchada toda se la merece. Ahora me queda disfrutar de esto tan lindo”, Óscar Cortés, jugador de Millonarios#LAFINALxWIN pic.twitter.com/gseHEqNvRC — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 25, 2023

Más noticias

FUTBOLRED