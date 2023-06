Óscar Cortés fue una de las grandes revelaciones de Millonarios en la campaña que llevó al equipo a ganar la estrella 16. Tras jugar apenas 45 minutos en el segundo semestre del año pasado, se convirtió en pieza clave para el técnico Alberto Gamero.

Cortés llegó a la Selección Colombia Sub-20, con la que brilló tanto en el Suramericano que se jugó en el país como en el Mundial de la categoría en Argentina, lo cual lo puso en la mira del fútbol internacional.

Aunque el club no lo ha confirmado oficialmente a través de sus medios, es un hecho la transferencia de Cortés al Lens, de Francia, club que pertenece a los mismos dueños de Millonarios, el fondo de inversión Amber Capital.



Lens terminó de segundo en la Ligue 1, detrás del París Saint-Germain, y eso le da la posibilidad de jugar la Liga de Campeones en la próxima temporada, lo cual es un atractivo para Cortés.

¿Millonarios o Lens? He ahí el dilema

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Serpa, directivo de Millonarios. Foto: Archivo particular

El máximo accionista y presidente de la junta directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, tiene la intención de que Cortés se quede al menos hasta diciembre en Colombia.



“Hay muchas posibilidades de que Óscar Cortés juegue otros seis meses en Millonarios. Nos falta el sí del jugador, vamos a hablar con él”, le dijo Serpa el domingo a Caracol Radio.



Sin embargo, el tema parece complicarse para Millos, que en el segundo semestre espera revalidar el título de Copa Colombia ganado el año pasado y, eventualmente, seguir avanzando en la Copa Sudamericana, en la que este jueves visitará a Defensa y Justicia en busca de un cupo para los octavos de final. Según el periodista Julián Capera, Lens tiene en sus planes a Cortés para la próxima temporada y lo citaría a trabajos en las próximas semanas.

🚨✈️👋🏾 A pesar de la gestión de Millonarios para tenerlo seis meses más, Lens 🇫🇷 espera a Óscar Cortés para el inicio de la pretemporada en las próximas semanas.



👉🏾 Detalles: https://t.co/czVhNfCOig pic.twitter.com/sEjRwItmQj — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 29, 2023

"En Millonarios siempre he estado feliz, me han tratado de la mejor manera y la hinchada ha sido lo mejor para mí, pero yo pienso que para mí dar un paso a Europa es muy importante para mí, para adaptarme lo más pronto posible y estar a la altura del equipo", le dijo Cortés a ESPN.



El jugador no viajó a Argentina para el partido contra Defensa y Justicia, en la Sudamericana. Oficialmente se reportó que tenía problemas físicos. ¿La final contra Nacional fue su último partido con Millos?



DEPORTES

Más noticias de Deportes