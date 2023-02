Óscar Manuel Cortés se fue al Suramericano Sub-20 como el jugador más joven del plantel profesional de Millonarios, con apenas nueve partidos en el primer equipo y uno solo como titular. En ese torneo tuvo que ganarse el puesto y terminó como titular y goleador del equipo en ese certamen.

Exactamente un año después de su primer partido como titular con Millonarios, Cortés volvió a jugar con la camiseta azul y deslumbró con dos goles, uno de ellos espectacular, en el 2-1 contra Jaguares para mantener a los azules con puntaje perfecto en la Liga y para decir que quiere pelear por ser titular, ahora que el equipo sufrió las bajas de Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz.

“Desde que estuve en el Suramericano vengo haciendo las cosas bien. Acá en Millonarios llegue a aportar y en el partido contra Jaguares se dieron las cosas para ayudar al equipo. Tengo mucha gratitud por el trabajo que se viene haciendo”, dijo Cortés en charla con EL TIEMPO.

De jugar en Tumaco a la titular de Millonarios

En Millonarios hay otro Óscar Cortés, mundialista en Estados Unidos 1994 y hoy delegado del club. Cuando apareció, muchos preguntaron si eran familiares. Pero con este Cortés la única coincidencia es el nombre: nació en Tumaco, el 3 de diciembre de 2003.



“Llegué a Bogotá a los 17 años. Jugaba en Tumaco FC y en ese equipo fuimos al Torneo de las Américas y en la liga. Édgar Moreno me vio y duró dos años siguiéndome. Quiso traerme a Millonarios, pero al principio no me querían traspasar por la edad”, contó. “La adaptación fue difícil, por el clima, por la ciudad, pero poco a poco me fui acostumbrando”, agregó.

El festejo de Millonarios tras el doblete de Óscar Cortés. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



En su primer equipo, Cortés jugaba como volante de creación, pero al llegar a los equipos juveniles de Millonarios le vieron capacidades para otras posiciones.



“En cualquier puesto que me ponga el profe voy a tratar de dar lo mejor, de demostrar mi talento. He jugado de volante de creación, en la sub-17 de Millonarios jugué casi todo el año de extremo y ese trabajo de las divisiones menores me ha ayudado para aprender esa posición”, dijo.



Tras jugar sus primeros minutos como profesional contra Deportivo Pasto, el 21 de enero del año pasado, Cortés tuvo una destacada actuación en la Copa Libertadores Sub-20 el año pasado. A su regreso, volvió a jugar en Montería y luego, en esa misma ciudad, pero en la Copa Colombia, marcó su primer gol. Jaguares, siempre Jaguares...



Cortés tuvo que hacer fila el año pasado junto a Édgar Guerra y Yuber Quiñones, pues Carlos Andrés Gómez se llevó los reflectores. Ahora es él quien está en la mira.



“Hay que saber esperar el momento, seguir afianzándome poco a poco. Falta por trabajar, por aprender, pero siempre la confianza en la posición que lo haga”, explicó.

"Siempre me ha gustado Cristiano Ronaldo, desde pequeño fue mi referente, pero hay otros como Luka Modric, Kevin De Bruyne, uno quiere aprenderles siempre".





Reconoce a Mackalister Silva como el jugador más influyente en su carrera desde que llegó a Millonarios, pero también tiene un gran referente.



“Mackalister es como un papá para nosotros aquí, se mantiene cerca, nos da consejos, siempre hablamos con él. Le he aprendido mucho su juego, su personalidad y la calidad de persona. Y siempre me ha gustado Cristiano Ronaldo, desde pequeño fue mi referente, pero hay otros como Luka Modric, Kevin De Bruyne, uno quiere aprenderles siempre”, señaló.

¿Se va Óscar Cortés de Millonarios?

Cortés pone la cabeza en azul, a pesar de los rumores de una posible transferencia. Desde hace varias semanas se habla de un interés del Torino, de Italia, pero aún no hay ofertas concretas por él.



“Por el momento son cosas que maneja mi empresario, pero yo estoy concentrado acá. En este momento estoy pensando en Millonarios. Si se da, pues veremos”, enfatizó.



