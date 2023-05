Sigue la polémica sobre la situación del jugador Óscar Cortés, por la negativa de Millonarios de prestarlo para la Selección Colombia que disputará el Mundial juvenil en Argentina.



El conflicto está al rojo vivo. Por un lado, la Fifa no obliga a los equipos a ceder a sus jugadores para esta competición sub-20.



Por eso Millonarios decidió que necesitaba a Cortés para el remate del campeonato y la Copa Sudamericana y por eso no lo cedía, tal como lo anunció de manera pública.



Pero la última palabra no está dicha. La Selección lo acaba de convocar en el listado preliminar para la disputa del torneo. ¿Por qué?

El documento clave

Óscar Cortés celebra el primer tanto de Millonarios contra el Medellín. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

El artículo 52º del estatuto del jugador de la federación Colombiana de Fútbol obliga a los equipos del fútbol colombiano a ceder a sus futbolistas al seleccionado nacional, incluso, contemplando drásticas sanciones como pérdida de pintos al club que se niegue y lo utilice en el campeonato local.



"Todo jugador de fútbol afiliado a un club, deberá responder afirmativamente a la convocatoria de COLFUTBOL a fin de formar parte de una selección nacional. Si COLFUTBOL desea convocar a un jugador activo en el exterior, deberá hacerlo por escrito y a más tardar 15 días antes del partido. Al mismo tiempo deberá informar por escrito al club en el cual se encuentra inscrito, el cual deberá confirmar la liberación del jugador en los seis días siguientes", dice el artículo 52.

"El jugador que ha sido convocado por COLFUTBOL para uno de sus equipos representativos no tendrá, en ningún caso, el derecho a jugar con el club al que pertenece, durante el periodo que dure o pueda durar su liberación. Esta prohibición de jugar se prolongará cinco días en caso de que por cualquier razón el jugador no haya querido o podido acudir a la convocatoria".



Y hay más: "La violación a esta norma acarrea para el club infractor la pérdida del partido o partidos en los que el jugador actuó y la anulación de todos los puntos que se hayan obtenido".

Óscar Cortés, goleador de Colombia. Foto: EFE

Por su parte, el artículo 55º dice: "Si un club declina la liberación del jugador o no lo libera para acudir a la convocatoria a una selección nacional en los términos de los artículos precedentes de este capítulo, se hará acreedor a las sanciones que al efecto establezca la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. De igual manera, estarán incursos en medidas disciplinarias los clubes que no atiendan oportunamente las convocatorias para preparación de los seleccionados nacionales, debidamente aprobadas por el Comité Ejecutivo de COLFUTBOL".

¿Qué dice Millonarios?

Ante esta novedad, Millonarios optará por acatar el reglamento interno de la FCF y por eso se verá obligado a prestar al jugador para el Mundial.



La Selección se concentrará en la ciudad de Cali para su preparación del 5 al 10 de mayo y posteriormente viajará a Buenos Aires - Argentina el 10 de mayo de 2023, y continuarán su preparación entre el 10 y el 19 de mayo en territorio argentino.



Posteriormente, el grupo seleccionado seguirá a las órdenes del director técnico durante el período oficial de competencia de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Argentina 2023, que se llevará a cabo del 20 de mayo al 11 de junio de 2023.

La convocatoria definitiva del “equipo nacional” con los 21 futbolistas escogidos, se dará a conocer la próxima semana, antes del traslado al país sede de la cita orbital.



