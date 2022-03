La eliminación de la Copa Libertadores 2022, tras perder los dos partidos contra Fluminense, tanto en Bogotá como en Río de Janeiro, se suma a la ya larga lista de fracasos internacionales de Millonarios.

Desde que llegó a semifinales en la Copa Sudamericana en 2012, Millos no volvió a tener figuraciones importantes en torneos de Conmebol. Jugó tres veces la Libertadores, con dos eliminaciones en fase previa (2017 y 2022) y una en la fase de grupos (2018).



En la Sudamericana, lo sacó César Vallejo en 2014 en primera fase; Santa Fe en 2018, en octavos de final, y Cali en 2020, en segunda ronda.



Óscar Córdoba, muy duro con el momento de Millonarios



La nueva eliminación azul generó una muy fuerte reacción de Óscar Córdoba, quien fue arquero del club en dos etapas (1991-92 y 2008-09). Córdoba no dudó en calificar a Millonarios como un “equipo chico”.



"Millonarios hace rato es un equipo chico. Yo estuve ahí adentro y en algún momento a varios de nosotros nos tocó poner para pagar la nómina, y recuperar cuando salía la boletería. Es un equipo que tiene problemas y es un proceso de casi 10 años. Yo regresé a Colombia en el año 2008/09 y en estos años se ha hecho una gran tarea para recuperar la grandeza de un club", dijo Córdoba en ESPN.



"Un día les dije aquí, quién es Millonarios a nivel internacional. (…) Nacional tiene una cosa muy grande detrás. Está colocando billete, billete y billete. Acá en Colombia no pueden poner ni a Nacional ni al Junior", agregó.



Córdoba aseguró que Millonarios tampoco tiene la infraestructura física para competir en grande.



"Encontrarse con una sede como la de Nacional, que no la tiene nadie en Colombia, se asemeja mucho a los grandes clubes de Sudamérica. Ellos van en un camino de internacionalizarse hace rato, y consiguieron la Libertadores", concluyó.



