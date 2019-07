¿Fue justa la sanción a Juan Carlos Osorio? Opiniones encontradas

Los dos meses de suspensión que recibió el técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, por haber golpeado al juez Jhon Hinestroza en el partido de Copa Colombia contra Independiente Santa Fe, el pasado 24 de julio, siguen generando polémica entre los que creen que el castigo fue corto y los que defienden la actuación de la Comisión Disciplinaria. Igual, el club tiene derecho a presentar los recursos de reposición y apelación.

EL TIEMPO pidió la opinión de analistas arbitrales y periodistas sobre la decisión que tomó la Comisión en el caso del técnico de Atlético Nacional.



José Borda (analista arbitral de Caracol Radio)



“Considero que la sanción fue corta. El castigo debió ser de tres meses para todas las competiciones. Acá la terminaron partiendo: dos meses para todas las competiciones y tres fechas en la Copa Águila. Creo que la comisión disciplinaria fue demasiado diplomática”.



Rafael Sanabria (analista arbitral de Blu Radio)



“La sanción para Osorio es justa. Uno pensaría que dos meses para un DT es muy poquito ante la agresión, pero lo que pasa es que cuando esta no es contundente, simplemente da un manotazo, pues le da para eso. Lo que hizo la Comisión estuvo acertado. Cuando se trata de agresiones más fuertes van de uno y hasta 5 años. No valdría la pena apelar”.

Diego Rueda (director de El VBar, de Caracol Radio)



“La sanción es corta, lo que hizo Juan Carlos Osorio daba, para mínimo, tres meses. Fue un mal ejemplo para sus jugadores y el público”.



Javier Hernández Bonnet (director de deportes del Canal Caracol y de Blog Deportivo, de Blu Radio)



“Creo que la sanción que recibió Osorio se debe más a la actitud del árbitro Hinestroza que a lo que realmente hizo el técnico, que fue muy grave y que debió ser castigado con más tiempo, seis meses, un año. Los jueces no pueden estar manoteando ni encarando a los técnicos ni a los protagonistas”.



César Augusto Londoño (periodista de Win Sports y Caracol Radio)



“Me parece que la agresión de Juan Carlos Osorio se acomodaba al inciso C del Artículo 64 del Código de Disciplina. Le dieron dos meses, le pudieron poner un poco más, el margen era de hasta tres meses, pero creo que la sanción es correcta por la tipificación que tiene la falta.



Gabriel Meluk (editor de Deportes de EL TIEMPO)



“Los tribunales de la Dimayor y de la Federación siempre han sido políticos y fallan pensando en el cálculo pólítico, dependiendo de los equipos, de las situaciones y de la propia imagen de las entidades. En un evidente caso de golpe, de agresión de Juan Carlos Osorio al juez Jhon Hinestroza, la Comisión decidió otra vez de manera política. Ni siquiera le aplicaron el castigo máximo del inciso C del artículo 64, que eran tres meses. Lo que era un golpe evidente, transmitido al país por televisión, lo convirtió en un empujón. La sanción mínima era de un año, como aparece en el inciso D”.



José Orlando Ascencio (subeditor de Deportes de EL TIEMPO)



“La Comisión Disciplinaria perdió la oportunidad de sentar un precedente y volvió a dejar una imagen de no medir con el mismo rasero. Si, como terminó considerándolo, no había golpe, igual se quedaron cortos en el castigo. Acá no había atenuantes: la pena debió ser de tres meses, el máximo contemplado en el Código. Y eso, para no hablar de la forma como midieron la infracción, porque es evidente que el golpe de Osorio a Hinestroza existió”.



