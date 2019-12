Organicémonos... (Opinión)

Los títulos de Santa Fe en la Copa Suramericana de 2015 y de Atlético Nacional en la Libertadores 2016 y la final que alcanzó Junior en la Suramericana 2017 resultados ser hechos aislados en nuestra triste realidad del fútbol colombiano en los torneos de Conmebol: equipos que se vuelven flor de un día, que los eliminan rápido y que difícilmente pelean por un título.

Lo que hizo Independiente del Valle en la Copa Suramericana, un equipo que ni siquiera tenía con qué completar la lista de 30 jugadores que podía inscribir, es un ejemplo de que, al menos, en ese torneo se puede aspirar a un título, pero si se trabaja con seriedad. Ese, por ejemplo, no es un caso aislado: ya había sido finalista de la Libertadores hace tres años.



Hay factores que afectan la actuación de los equipos colombianos en los torneos internacionales. El primero, y el más grave: un campeonato larguísimo, sin fechas de descanso, con exceso de jornadas de clásicos, cuadrangulares y demás, a lo que se suma la que puede ser la única Copa nacional con fase de grupos, que poca atención recibe. Algunos la defienden como medio de promoción de jugadores. ¿Y si mejor arman un torneo de reservas?



Al menos, esta vez Jorge Enrique Vélez, el presidente de la Dimayor, está pensando en liberar los miércoles. Ya Conmebol publicó los calendarios de los torneos. Las fechas Fifa también están definidas ¡hasta 2024! A ver si esta vez, por fin, los tienen en cuenta.



El otro tiene que ver con los proyectos. Algunos gastaron a manos llenas y hoy tienen que apretarse. Otros, definitivamente, nunca supieron gastar. Medellín, Millonarios, Cali y Nacional, que están en torneos internacionales, raspan la olla y contratan lo que puede. Y ni hablar de Pasto, de donde cada semestre entran y salen buses llenos de jugadores. Si no hay un proyecto serio, seguiremos en lo mismo: viendo ganar a los demás.



