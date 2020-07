El fútbol, como el país... (Opinión)

En el fútbol, como en el país, es muy difícil ponerse de acuerdo: cada quien (en este caso, cada equipo) busca acomodar todo en su beneficio. Y como en el país, acostumbrados al articulito, a la jugadita, pues ahora se quieren inventar una Liga para dejar por fuera a los que no están de acuerdo con ellos.

A estas alturas todavía hay clubes que defienden, por cualquier vía y de cualquier manera, la continuidad de Jorge Enrique Vélez al frente de la Dimayor, a pesar de que el inconformismo crece y de que el punto que más les interesa, el de la plata (la de la TV internacional), no se resolvió.



En el fútbol, como en el país, también se ponen a rodar versiones para despelucar indignados, como la de los 2.000 millones de pesos que, supuestamente, estaba pidiendo Vélez para irse. Es mucho menos, pero acuerdo no hay, no hubo y, como van las cosas, no habrá: si están tan divididos...



Le puede interesar: (Este es el increíble valor por el que Real Madrid vendería a James).



Y tal como sucede en nuestra querida Colombia, el que manda pone a rodar unos supuestos logros de gestión; algunos de ellos, más palabras bonitas que realidad, y otros, flagrantes mentiras, como la consecución de 1.400 millones de pesos para la Liga femenina como indicador de gestión y no como lo que realmente fue: una plata que puso el Ministerio del Deporte para ver si por fin le daban luz verde al tema...



En el fútbol también se ve cómo las comisiones que deben investigar a los directivos son designadas por ellos mismos, como pasó con la que debe ver si la actuación de la antigua cúpula de la Federación participó en el tema de la reventa: uno lo pone la Dimayor; otro, la Difútbol, y el restante, el comité ejecutivo. Al menos cambiaron al que cumple las veces de secretario, Andrés Tamayo, uno de los sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio.



También lea: (Cancelados los torneos WTA de este año en China por el coronavirus).



El fútbol colombiano se parece mucho al país. Muchísimo: dividido, polarizado, con cada vez menos diálogo y con posiciones casi irreconciliables. Saben que tienen mala imagen. Y de verdad que hacen muy poco por mejorarla.



El torneo de Ascencio...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc