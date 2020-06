Una gestión que cada vez tiene menos defensa... (Opinión)

La asamblea de la Dimayor del sábado duró casi 12 horas y no sirvió para avanzar mucho con respecto a lo que había. A esta hora no hay sistema de campeonato aprobado (tienen que hacer otra reunión), no hay firma para ejecutar el protocolo para volver a competencias, sigue sin aparecer un peso del contrato de TV internacional y el descontento contra Jorge Enrique Vélez crece, así en su entorno crean que salió favorecido.

No habla muy bien del presidente de la Dimayor que 17 de los 36 clubes no hayan aprobado el informe de su gestión. El problema es que muchos están entendiendo el tema como un asunto personal contra Vélez, y, la verdad, algunos indicadores hablan muy mal de su trabajo. Como el asunto del contrato de TV internacional, en el que, en vez de haber arreglado una cifra que incluso se les prometió a los clubes por escrito, la solución fue crear una nueva empresa y salir a ‘maletear’, sin garantías bancarias, como se lo contó a EL TIEMPO Rafael López, el intermediario que hizo la propuesta inicial. Ahora tendrán que sacar dinero, pero para romper el contrato.



Otro tema es el de la selección de la firma para las pruebas de covid-19. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, fue honesto con la Dimayor: les dijo que el fútbol no era prioridad y el Gobierno se tomó su tiempo para revisar el protocolo que les presentaron e incluir recomendaciones tras escuchar a los futbolistas, que, increíblemente, no fueron tenidos en cuenta para elaborarlo. ¿Si no se escucha a los que van a tener que poner la cara y exponer su salud, a qué juegan?



Gente cercana a la administración salió a descalificar al ministro y algunos lo calificaron de “palo en la rueda”. Y ponían ejemplos de países en los que ya la curva de contagio está bajando, no como en Colombia, que sigue hacia arriba. Todo mal. Sería bueno que ya dejen de echarle la culpa al Gobierno y asuman su responsabilidad. Hace rato tienen el protocolo corregido en sus manos. No fueron capaces de escoger una firma, luego del fallido experimento con la firma canadiense Athletic and Health Solutions, una empresa sin experiencia y dirigida por un podólogo. Ahora, la decisión es que cada club contrate las pruebas por su cuenta.



La división sigue creciendo. A la carta pública de César Guzmán, dueño de Patriotas, pidiendo la cabeza de Vélez, y a la queja de Envigado por el orden del día antes de la asamblea (otro lío que anticipa una disputa en los próximos días) se sumaron los mensajes de dos reconocidos opositores. “Prima la defensa a ultranza de una persona por encima de la institucionalidad. El fútbol colombiano se contagió del virus de la politiquería”, escribió Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad.“Un nombre no es el fútbol. Pero quizás un nombre sí está dividiendo el fútbol”, sentenció, a su vez, Óscar Ignacio Martán, de Cortuluá. Y mientras siguen peleando, el fútbol no tiene fecha de regreso.



P. D. Si la Federación iba a defender la Liga femenina con el Mundial como hicieron con la de Fútbol Sala, con la que sacaron pecho para hacer la Copa del Mundo en 2016 y ahora cancelaron, mejor que no nos hubieran dado nada...



El torneo de Ascencio...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc