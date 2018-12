Meluk le Cuenta... (Junior 1 - DIM 0)

El primer partido de la final de la Liga lo ganó Junior con su titular de corbata y mocasines que logró que su otro equipo, el de pantaloneta y guayos, no jugara este domingo contra Medellín. Se ganó un fin de semana de recuperación con miras a la apertura de su otra final, la de la Copa Suramericana contra Paranaense, y evitó jugar a ras con apenas el duelo de ida de la definición local, luego de haber despachado a Santa Fe el jueves pasado.

En la cancha de la Dimayor, Antonio Char, presidente del Junior, derrotó a Raúl Giraldo, dueño del DIM, con un golazo: logró que se revirtiera una determinación acordada de no mover las fechas. Demostró que tiene más peso político.

¡El poderoso es Junior!



La decisión provocó maullidos en este país en el que también ronronea la ‘Gata Flora’, la misma que cuando es blanco chilla y cuando es negro llora...



Siempre se reclamó la ayuda para los equipos que jugaban Libertadores y Suramericana (y en el caso de Nacional-2016, el Mundial de clubes) para no liquidarlos con partidos de la Liga local con 24 o 48 horas de diferencia, lo que los obligaba a jugar con equipos suplentes o juveniles. Pero también siempre se exigió claridad en las fechas, acatar las determinaciones, honrar los acuerdos y respetar los calendarios establecidos, incluso en conjunto con la Asociación de Futbolistas, sobre los cuales la industria y los aficionados –también los medios de comunicación, por poner un ejemplo–, planean sus quehaceres con anticipación.



Comenzar siete días más tarde la final no le da al Medellín ninguna ‘pérdida de ritmo futbolístico’, ni nada parecido. Por el contrario, le permite recuperarse más y ponerse a punto. No lo perjudica. En cambio, favoreció a Junior.



Uno de los hábiles argumentos de Char, y muy bien visto por el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, fue que si Junior gana la Suramericana, le abre cupo a Caldas, en la Libertadores, y a Bucaramanga, en la Suramericana Y, ¡ojo!: se aseguró que de ahora en adelante primará el criterio de “colaboración” para con los equipos en competencia internacional y que así quedará escrito en el estatuto que la Dimayor aprobará en febrero. Amanecerá y veremos.



Un detalle que no es menor: como la asamblea del viernes pasado era extraordinaria y no permitía modificar su orden del día, oficialmente el presidente de la Dimayor la suspendió para que los 36 clubes votaran el cambio de fechas. Junior hizo el golazo con gambeta incluida y entonces se levantó la interrupción. En la jerga de los abogados, a eso le llaman “proceder sin incurrir en ilegalidad”. Juan Pueblo le dice: “Hecha la ley, hecha la trampa...”.



Los directivos jugaron el primer partido de la final: Junior 1 - Medellín 0.









Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta