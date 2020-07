Meluk le cuenta... (De todo un poco)

En un par de semanas de vacaciones pasaron muchas cosas. Hablaré, entonces, un poco de todo como los locos. Y ya saben que ellos siempre dicen la verdad…

Reventa de boletas. Por primera vez en la historia del país, un organismo oficial afirma que los directivos de la Federación de Fútbol hicieron una marrulla premeditada para permitir la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia. Las multimillonarias sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) son un hito.



Mientras se resuelven las instancias que el debido proceso permite a la defensa de Ramón Jesurún y Álvaro González, la SIC confirmó que enviará a la Fiscalía sus hallazgos. Un tema gravísimo con consecuencia políticas ineludibles: si ellos llegan a ser vinculados formalmente al proceso por la Fiscalía, el Ministerio del Deporte intervendrá. Este es el peor escándalo local de posible corrupción en la historia de la Federación.



Crítica. En un país en el que tratar de quedar bien con todo el mundo es casi un modelo de ‘buen comportamiento’, repetir elogios fáciles y ser políticamente correcto es avanzar por la autopista de la comodidad. Así, a toda velocidad, es sencillo maravillarse y dar gritos patrioteros de tribuna porque un jugador de medianía como Jeisson Murillo, por ejemplo, juega continuamente en el equipo 16 de la liga española, luego de no poder sostenerse como suplente del Barcelona.



A mis críticas argumentadas, que no intentan convencer a nadie y solo son un punto de opinión, les enfrentan como escudo un supuesto ‘odio’ que evidentemente no existe. Quienes recurren a esa salida fácil son los mismos que elogian fácil. Alegar ‘odio’ es un mecanismo muy popular para censurar y simplemente evitar el debate: no hay confrontación de ideas, pues no las tienen. Su manera de quedar bien es rotularnos a los críticos de tener un sentimiento que no existe. A los que hacemos crítica nos quieren callar llamándonos ‘odiadores’. Otra salida burda. ¡Bah!



James. Con dos declaraciones públicas y un reclamo privado, James Rodríguez abrió la puerta de salida del Real Madrid y se puso en el mercado. Primero, les dijo a los colegas del Gol Caracol que sigue siendo un jugador de primer nivel para clubes de primer nivel en el mundo, pues no se quedó en el Bayern Múnich porque él no quiso, que el Atlético de Madrid (sin mencionarlo, pero afirmándolo) intentó ficharlo, pero el Real Madrid no lo permitió.



Luego, en charla con Rio Ferdinand, explicó que su suplencia no es ni por malo ni por vago (¡hay que ser atrevido para decir eso!), y que se debe a que es un volante ‘10’, un armador, y Zidane, que paradójicamente fue uno de los más grandes ‘10’ de la historia, prefiere, según dijo James, jugadores de banda rápidos, fuertes en el mano a mano y que tiren centros.



Después, en privado, el colombiano pidió no viajar con el equipo ya que no jugaría ni un segundo, a cambio de quedarse entrenando para el futuro. Un guion para abrir la puerta de salida y ponerse en oferta, cuando aún tiene un año de contrato.



Tiro en el pie. Estamos a mes y medio mal contado de reanudar la liga local, detenida por la pandemia del covid-19. En la asamblea de la Dimayor del próximo 24, las mayorías deben decidir con cabeza fría y dejar de escudarse en la oposición, legítima pero minoritaria: finalmente, ella no decide. Así que, pues, la mayoría no se puede pegar otra vez un tiro en el pie y echarles la culpa del balazo a los que no deciden.



Posdata: y faltaron temas...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

