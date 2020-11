Meluk le cuenta...(Osorio y Gamero: de los técnicos y los futbolistas)

Me llama una fuente. No es empresario ni directivo de club de fútbol. Eso sí: está metido en el deporte hasta las orejas y sabe que Juan Carlos Osorio no sobrevivió al 3-0 que le propinó Millonarios. Un resultado ‘sacatécnicos’ en el superclásico del país. Nacional venía tambaleando en el cuadrilátero de la Liga y Millos, peor en la tabla y ahogándose en su propia crisis, lo mandó a la lona con un lucky punch en la nariz. Nocaut fulminante.

– “¿Qué tal le parece Fulano como DT? Es que él y Mengano me tienen loco...”, me dice. Fulano es argentino y Mengano, uruguayo. No revelo los reconocidos nombres de esos técnicos, pues no fui autorizado.



Mi respuesta fue tajante: “Primero, los jugadores, tener buenos jugadores. Sin ellos, usted puede poner de técnico al Papa y no pasa nada”.



Decir que Osorio no es un buen entrenador es de tontos. Puede que haya metido la pata y que no encontrara la tecla para que el equipo sonara. Dejó a Nacional como el más goleador de la Liga, con 33 tantos, y como el de peor defensa, con 29 recibidos. Pocos hablan de la nómina de Nacional, que según el portal especializado Transfermarket, es la tercera más cotizada del país, por debajo de las de Junior y Tolima. Si sus refuerzos fueron Perlaza, González Lasso y Duque, pues... Y si digo además Córdoba, Mosquera, Fory, Gómez pues, pues...



Alberto Gamero era el entrenador de moda querido por todos. Millonarios lo contrató y, no obstante golear a Nacional en el partido de la honrilla, su nómina de poco brillo encamina al equipo a su cuarta eliminación en las últimas cinco ligas como ya le pasó con otros dos entrenadores más grandes que el propio Gamero: Miguel Russo y Jorge Luis Pinto.



En el fútbol lo más importante son los futbolistas. Después vienen los técnicos. Pero en Colombia, por el sistema de campeonato y por la mayoría de billeteras flacas, la generalidad de los planteles es muy parecida y, aun así, los técnicos con un par de fórmulas y trabajos hacen que equipos comunes y corrientes terminen en la parte alta de la tabla y peleando semifinales y finales. Como prima el fútbol barato, la idea es armar equipos que con poco hagan mucho en una Liga que luego es aplastada en la Copa Libertadores.



Aquí el modelo general, entonces, se basa en el técnico, no en los cracs. Un entrenador y su cuerpo de ayudantes cobra un solo sueldo caro, que siempre saldrá más barato que el de dos o tres cracs de verdad.



En ese contexto ganan importancia los técnicos, pues como no hay cracs hacen que salgan campeones jugadores comunes y corrientes, correlones, prometedores muchachitos, lentos mayorcitos, reencauchados de equipos locales o reciclados de ligas extranjeras.



Las tácticas y estrategias hacen importantes a jugadores niveladitos en la medianía y pueden convertir en figurón al marcapunta y no al ‘10’ o al ‘9’. ¿Ven? Como me dijo Jenny Gámez, compañera editora de Futbolred: “Esos técnicos que hacen catedrales con tres latas arrugadas son los buenos para estos torneos de este lado del mundo”. Total. Ahí es cuando Osorio se cae por salir goleado por Millonarios y Gamero chapalea en medio de su crisis por golear a Nacional.



Los técnicos son jefes de personal, tiran línea y ordenan procesos. En el fútbol lo importante de verdad son los futbolistas, porque los técnicos no son los cracs por más geniales que sean... El lío es cuando no hay cracs: por eso se cayó Osorio y por eso Gamero todavía saca la cabeza por encima de la crisis que tiene hasta el cuello...



