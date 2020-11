Meluk le cuenta... (Impresentable: el juez hincha de la Dimayor)

No es de una Liga seria que a 24 horas de comenzar los cuartos de final no se sabía si América perdería los puntos de una demanda de Patriotas por la inscripción de un jugador. De esa forma, pudo haber quedado eliminado y el que hubiera clasificado era Águilas Doradas... Insólito.



Tampoco es serio que a menos de 24 horas de la apertura de los cuartos de final, la Comisión Disciplinaria sancionara a dos jugadores de Nacional (Andrade y Barrera) porque supuestamente no habían pagado sus sanciones por acumulación de tarjetas amarillas en el juego que no se pudo realizar contra Cúcuta Deportivo, equipo que recibió orden estatal de liquidación.



No es serio, tampoco, que Nacional exigiera el “aplazamiento” del juego del sábado por este motivo de manera vehemente. Y es menos serio que la Dimayor, frente a la plantada en firme de Nacional (¡con toda la razón!), revocara entonces la decisión y así, entonces, Nacional jugó y alineó a sus dos figuras...

Acción de juego del partido entre América de Cali y Nacional. Foto: Dimayor-VizzorImage

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor es uno de los peores males de nuestro fútbol: sus decisiones son selectivas, políticas y mediáticas.



El caso, además de insólito, es vergonzoso.



Los fanáticos de Nacional inundaron las redes sociales con trinos viejos de Francisco Bernate (miembro de la Comisión, uno de los jueces del campeonato) burlándose de Nacional, atacando a Nacional, como cualquier hincha y no como un juez. Bernate pidió, el pasado día 21, una solicitud de impedimento para tratar el asunto (¡alerta, increíble!), pero sus compañeros Jorge Iván Palacio (el presidente de la comisión) y Jorge Armando Otálora negaron esa petición “al no encontrar razones que le impidan al doctor Bernate actuar bajo imparcialidad y conforme al derecho para el estudio del caso”. ¡Uy, doblemente increíble!



El tema de un juez hincha en el campeonato es impresentable y permite abrir más las interpretaciones legítimas de quienes hemos sostenido desde hace mucho rato que sus decisiones son “políticas”, por no decir sospechosamente parcializadas.



Bernate se defendió en las mismas redes sociales.



“1) Quieren que los dirigentes sepan de fútbol, pero no que sean hinchas. 2) Y los más expertos desconocen que las decisiones son de tres personas, no las tomo yo. 3) El gran ataque contra mí son unos trinos de hace 6 años que hice como hincha que soy (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hágame el favor



1/ Quieren que los dirigentes sepan de fútbol pero no que sean hinchas.



2/ los más expertos desconocen que las decisiones son de tres personas, no las tomo yo.



3/ el gran ataque contra mi son unos trinos de hace 6 años que hice como hincha que soy. https://t.co/8Glbn38w83 — Francisco Bernate  (@fbernate) November 22, 2020

¿Por qué, entonces, pidió el impedimento? Una vergüenza todo este episodio del pasado viernes en la tarde a horas de la primera fecha de los cuartos de final de la Comisión de Disciplina. Eso no pasa ni en un torneo de marcas, en una competición aficionada departamental.



Antes de esta perla del juez hincha de la Comisión Disciplinaria y de la incertidumbre de la suerte de los clasificados en la Liga a 24 horas de los juegos, se suma la liquidación del Cúcuta, la falta de pago a los jugadores del Pereira y del Pasto, las denuncias de Eduardo Pimentel (mandamás del Boyacá Chicó) de arreglo de partidos entre directivos y amenazas con armas de fuego entre ellos, la división mayor entre insultos y acusaciones por apoyar y no apoyar al presidente del Cúcuta, la brutal pelea por los dineros de la TV internacional que resultó un fiasco, los distanciamientos y tensiones con el ministro de Deportes...



La Dimayor, que son los presidentes de los equipos, sus comisiones y la administración, se supera en bochornos como para un récord Guinness.



Pero esto de Bernate pone un punto muy alto: un juez hincha. Pero, seguro, mañana en la Dimayor saldrán con algo más insólito e increíble que esto. Seguro...



