Meluk le cuenta... (Asesinato, rosca costeña y baile a Millos)

Aterradora muerte del hincha del América por una puñalada asesina de un criminal que tenía puesta una camiseta del Cali, horas antes del clásico caleño. Una acción detestable. Un hecho de delincuencia común que aterra, y más por el escabroso video que circuló en las redes sociales mostrando la atrocidad.

“El tema no fue en el estadio, ni siquiera fue cerca del estadio. El hecho fue en Cali y el partido fue en Palmira. Es un tema de seguridad urbana, no tiene nada que ver con el fútbol”, dijo Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor. Aunque he repetido que el fútbol colombiano tiene la malsana costumbre de no admitir ninguna culpa sobre todo lo que le pasa, hoy, estoy de acuerdo con Vélez: en este caso puntual, el fútbol no tiene la culpa.



El fútbol tiene la culpa y la responsabilidad de actos violentos cuando sus dirigentes y actores patrocinan a los hampones de las barras criminales con boletas, dinero para desplazamientos o pagos para presionar jugadores y entrenadores (rivales o propios) o a periodistas. Y lo son cuando, como los organizadores de los partidos, no puedan garantizar la seguridad directa durante el espectáculo del fútbol, en el estadio y sus cercanías. Por eso, el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, llevará el asunto a la cancha correcta: la Fiscalía y a la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia en los estadios.



* * *



Terminó mal, feo y eliminada de Tokio 2020 la Selección Sub-23. La verdad, no se esperaba más que la clasificación al cuadrangular final. Fue un equipo apenas regular, regular tirando a malo. Tan igual a Venezuela o a Chile o a Bolivia...



El técnico Arturo Reyes cambió partido tras partido y los jugadores eje del equipo se diluyeron en una mediocridad pasmosa. Reyes, samario, gran señor y buen tipo, es un técnico en formación con una hoja de vida en la que aparece casi como único logro haber sido DT del Barranquilla F. C., la filial de Junior.



Y con ese currículum resultó ser el entrenador de la Sub-20, de la Sub-23 y entrenador interino y asistente de la de mayores, gracias al nombramiento que le hizo el presidente de la Federación, el barranquillero Ramón Jesurún.



Reyes integró una Selección Sub 23 regularcita, tirando a mala y apenas ahí, con cuatro jugadores del Junior (Fuentes, Ditta, Sandoval y Cetré, que es vallecaucano),

los samarios Alvarado y Márquez, además de los cartageneros Carrascal y Herrera. ¡8 de 23! ¡Se pasó de rosca! Sí: a la costeña.



* * *

​

Mientras que Santa Fe logró un triunfo sobrio, serio y claro sobre el super-Junior 3-1, en la única victoria que lleva del fútbol bogotano en sus primeros 12 partidos de la Liga, Millonarios fue humillado en Montería por Jaguares, que lo aplastó 4-1. Por eso sonó destempladísimo que su técnico, Alberto Gamero, dijera: “Hoy nadie habla del primer tiempo de Millonarios, un primer tiempo bien jugado, un primer tiempo bien administrado, un primer tiempo con propiedad y personalidad...”. Con todo respeto: en el fútbol no existen las clasificaciones de primer o segundo tiempo. El partido fue 4-1. No puede ponerle un pañito de agua tibia a este papelón. No puede decir eso.

​Millonarios fue a su fiesta de 15: con su espantoso traje rosado le dieron un baile...



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta