Así piensa Vladimir Hernández sobre el regreso del fútbol 

Atlético Nacional fue uno de los equipos que tomó medidas frente a la pandemia y rápidamente envió a su plantel a sus casas para trabajar de manera remota. Con más de 70 días, el equipo verdolaga sigue trabajando de manera remota, esperando el comienzo de los entrenamientos individuales, luego los colectivos, hasta que se de la reanudación de la competencia.

Uno de los jugadores que logró recuperarse en este tiempo de cuarentena fue Vladimir Hernández. Sin embargo, , el jugador araucano ve complicado que sea a tope en lo competitivo.



“Hemos pasado mucho tiempo en nuestras casas y da un poco de temor en salir a la calle, pero con los protocolos que tenemos y las recomendaciones, estaremos seguros para volver a los entrenamientos”, indicó.



Además, “hemos realizado buenos entrenamientos, pero en la casa no es lo mismo que en la cancha. Va a ser difícil agarrar nuevamente el ritmo de competencia, seguramente los equipos en 60 o 70 minutos se puedan agotar físicamente. Pero tendremos el tiempo para estar a tope con la pelota y poder volver a la competencia”.



Sobre los otros aspectos para un buen rendimiento deportivo, Hernández remarcó que “la alimentación y la preparación física ha sido clave para mantenernos durante esta cuarentena y seguramente cuando volvamos a entrenar, no vamos a tener problemas en volvernos a adaptar al campo. En la parte física, los entrenadores y preparadores han hecho mucho énfasis en cuidarnos y nos han puesto muchos trabajos de prevención de lesiones”.



En cuanto a la posibilidad del regreso de la Liga o hacer una nueva, Vladimir señaló que “con el tiempo que ha pasado, no jugamos muchos partidos y sería posible hacer un nuevo torneo, que solo se dispute una estrella y sería lo más justo para los equipos y el tiempo que nos queda”.



Volviendo al tema de la cuarentena, para Vladimir, “la gran reflexión en esta cuarentena es saber valorar el tiempo para compartir con nuestras familias, estar con ellos, porque hay muchas veces que no puedo estar con ellos por los partidos. Mi familia está contenta por verme otra vez en un terreno de juego, pero esperan que tengamos todas las protecciones, que me cuide mucho y que cuando vaya al entrenamiento, regrese pronto a la casa”.

Finalmente, el araucano habló sobre la posibilidad que Medellín sea una sede para la reanudación del campeonato. “Medellín sería una gran sede, estaríamos en nuestra casa, pero lo más importante es que el torneo se reanude en una sede donde haya buenos estadios, estemos bien cuidados y se haya manejado bien la pandemia. El eje Cafetero es una buena opción, porque las ciudades están cerca, hay buenos estadios y si nos toca allá, tenemos que dar lo mejor”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8