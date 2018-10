Meluk le cuenta… (Grandes responsabilidades)

La gran mayoría de la crítica coincide, cosa que no ocurre con frecuencia, en que el nivel de nuestra Liga anda por lo bajo. La apreciación general especializada cobra mayor significado a sabiendas del tradicional proteccionismo de los medios de elogio fácil y por malentender los conceptos de ‘defensa de lo nuestro’ y ‘cuidado del producto’.

El diagnóstico deja una larga lista de observaciones y síntomas que van desde la falta de trabajo serio en formación de jugadores desde las divisiones inferiores hasta el mal estado de las canchas donde se juega el campeonato, pasando por la proliferación de equipos que debilitaron el estrecho mercado nacional, la ausencia de estrellas y de jugadores de calidad imposibles de retener por la dinámica del comercio del fútbol internacional, el afán inmediatista de los directivos-dueños de los equipos de rajarle la panza a la gallina para sacarle ya un huevo de oro al campeonato…



La lista es más larga y, también, repetida: el sistema del campeonato que premia la emotividad en detrimento de la calidad, la lentitud general con la que se juega, la proliferación de la trampa y la marrulla para ensuciar los partidos y confundir a los jueces, el bajo promedio de gol (en la actual competencia se llegó a registrar el más bajo de los 70 años de historia del fútbol profesional), las reiteradas fallas arbitrales, etc.



Y en ese gran etcétera hay un síntoma que pasa desapercibido porque parece antipático, pero es real: en la actual Liga, buena parte del bajo nivel es consecuencia de que los equipos grandes se empequeñecieron. No es que los chicos se hayan agigantado.



Revisen la nómina de Tolima, el actual campeón justo y merecido por sus hechos en la cancha, y que bien puede repetir título. Hagan lo mismo con las formaciones de Once Caldas, Equidad, Bucaramanga o Rionegro, todos trepados en el vagón que hoy lleva a los clasificados a los cuartos de final.



Todos ellos son equipos que se tutean con las formaciones de cualquier Millonarios, América, Cali o Santa Fe. ¿Y Nacional…? Nacional se autodestruyó: invirtió 15 millones de dólares (una cifra escandalosa para el medio y para sus paupérrimos resultados) en refuerzos que incluyen al extécnico Jorge Almirón, para ganarlo todo, empezando por la Libertadores. El haber perdido la final con Tolima fue el golpe mortal. El equipo no pudo fortalecerse en la idea de jugar con vestido y corbata, no con frac.



Los grandes tienen la responsabilidad de serlo siempre (institucional, económica y deportivamente) para que los de mitad y la parte baja de tabla tengan la necesidad de elevar su nivel. Los grandes impulsan y elevan el nivel de las ligas, no los chicos. Barcelona y Real Madrid, por ejemplo, pusieron el listón tan alto que Atlético de Madrid, Sevilla y Bilbao son protagonistas recientes de las ligas de Campeones y Europa. ¿Levante se agrandó o Real Madrid se achicó…?



La actual supremacía de los chicos en la cancha en nuestra Liga es producto de sus merecimientos futbolísticos. Algo indiscutible. Pero ese no es el tema. El quid del asunto es que ellos no crecieron: ¡fue que los grandes se achicaron! Y ese es un factor de mucho peso en el innegable, inocultable e inesperado bajón de nivel de la Liga.



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta