Meluk le cuenta... (Santa Fe y Millonarios)

Las cosas son de sus dueños. Y los de Santa Fe –el mayor paquete accionario figura a nombre de César Pastrana y sus familiares– decidieron reforzar el equipo del técnico al centro delantero para esta Liga y, como lo adelantó EL TIEMPO este fin de semana, cambiar al presidente.

Juan Andrés Carreño se va tras un año de gestión sin resultados y tras haber dejado al equipo de último en la Liga pasada con solo 14 puntos y obligado a reaccionar. De no hacerlo quedará seriamente comprometido en el descenso del próximo año, pues perderá la mejor de sus últimas tres campañas: ¡A 5 puntos estaría, por ahora! Carreño dice que se va porque tiene ofertas laborales, pero que seguirá como miembro de la junta directiva. Lo sacaron.

El nuevo presidente será Eduardo Méndez, influyente y cercano a Pastrana, quien no está al frente del equipo por ser directivo de la Federación de Fútbol. Fue Méndez quien llevó a Pastrana a la junta directiva santafereña en el 2005, cuando él era el presidente cardenal por ese entonces. Llegó al cargo en reemplazo de Hugo Prieto, con las acciones del asesinado César Villegas, de quien fue su abogado.



Méndez aseguró que el martes pasado lo llamó Pastrana porque “estaba preocupado, pues sentía que sus acciones estaban perdiendo”. Méndez, que hasta hace unos meses era el presidente del Unión Magdalena, regresa así al equipo del que dejó la presidencia en el 2007, cuando se presentó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos (pagó 70 meses de cárcel por obstrucción a la justicia). Méndez no ha estado en Santa Fe, pero tampoco se ha ido nunca.



Los equipos son de sus dueños y ellos mandan. Pusieron a Carreño y ahora lo sacaron.



***



Millonarios se reforzó con jugadores que no parecen que den la talla. De entrada, son refuerzos menores y de poco peso. Sobre el supuesto de que el equipo ya estaba montado en la Liga pasada (eliminado de la final en el último partido, siendo el gran favorito al título), se creyó que solo se debían hacer ajustes.



Suponer de manera ligera y opinar fácil que Millos se desarmó es inexacto, impreciso. Esa es una verdad a medias. Se fue Ovelar. ¡Bien ido! Estuvo en 16 partidos, de los últimos 8 entró en 7 como emergente y el último de sus cinco goles (¡dizque era artillero!) fue en la novena fecha. ¡Y los goles que botó debajo del arco o con la puerta vacía!

Se fue De los Santos, a quien la misma afición y un sector de la crítica lo señalaban por lento y torpe. Pero tenía una presencia que hoy se extraña. Ahí sí hay un hueco. Y se fue Marrugo: 23 partidos, 2 goles y 6 asistencias. Números bajos. El único de nivel internacional que tiene Millos es el portero Faríñez. Basta.



La gran figura de estos Millonarios modelo económico es su técnico, Jorge Luis Pinto, también de talla internacional, que por ahora no encuentra la llave para apretar las tuercas. Con los jugadores que tiene, Millos está para pelear y sufrir la Liga nuestra de cada día. Los hinchas están en su legítimo derecho de pedir más y mejores jugadores. ¡Eso está claro! Pero para la Liga nuestra, con ese equipo alcanza.



La figura del Pasto subcampeón fue y es Alexis García, que tuvo y tiene menos nómina que Pinto. ¿Acaso no era el ‘súper-Millos’ de los 50 puntos? La Liga pasada es la demostración de que Pasto pudo y de que este mismo Millos puede. El nivel de la Liga da para eso y para que Pinto muestre de qué está hecho.



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta