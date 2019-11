Meluk le cuenta... (En plata blanca)

Nacional y Junior tienen las mejores nóminas de la Liga. Para decir eso no hay que descerebrarse. Es evidente. La Organización Adilla Lülle y la familia Char han hecho de sus equipos los más fuertes, mejor pagados y más completos. Por eso son los que más títulos han ganado en esta década: Nacional, seis; y Junior, cuatro. Tienen las chequeras más pesadas.

Así las cosas, y en plata blanca, los planteles del tercero al noveno son parejitos, parecidos, y la frontera entre la clasificación y la eliminación es tan delgada como un partido o un partido y medio. Entre los clasificados América, Cali, Tolima y Santa Fe, y los eliminados DIM y Millonarios las diferencias de planteles no son mayores, por eso los trabajos y las decisiones de los técnicos son definitivas. El plantel del Santa Fe colero es el mismo del clasificado. Y el DIM, eliminado, tiene al mejor jugador y goleador del campeonato.



En Bogotá, tras la catástrofe de Millonarios, el índice acusador de los hinchas y la mayoría de la prensa no solo señala al entrenador Jorge Luis Pinto: apunta también a los directivos por la calidad de jugadores que contratan y a los propios futbolistas por sus limitaciones.



De acuerdo: a Millonarios le faltan jugadores de calidad, pero con esos mismos jugadores estuvo en la parte alta de la tabla hasta que se reventó por dentro y en 23 días perdió hasta la vergüenza. Es evidente que con Balanta, Payares, Rambal, Paz, Barreto, Palacios, Salazar y Agudelo, por decir apenas unos apellidos, se llega a la eliminación por un atajo. ¿La nómina de Petrolera es mejor? ¿Es más la del Cúcuta a la que ni le pagan?



Ambos están en semifinales con sus formaciones de medianía. Incluso: la nómina del Pasto subcampeón del semestre pasado y que eliminó a Millonarios de esa final no era de mayor peso. Repito: del tercero al noveno de la tabla las diferencias de nóminas no son tan marcadas.



Miren la formación campeona de Millonarios del 2012: Delgado; Ochoa, Torres, Franco, Martínez; Robayo, Ramírez, Candelo, Otálvaro; Cosme y Rentaría. Miren el Millos campeón del 2017: Vikonis; Palacios, De los Santos, Cadavid, Banguero; Duque, Domínguez, Rojas, Silva; Riascos y Del Valle. ¡Román y Candelo, y De los Santos y Cadavid son las grandes diferencias! De resto, nada del otro mundo. Fuera de Nacional y Junior, los mejores del tiempo reciente por sus mejor billetera, también han sido campeones Santa Fe (3), Millos (2), Caldas, Cali, DIM y Tolima con equipos muy parecidos entre ellos que por nuestro sistema de campeonato le pegan al premio gordo sin romperse el bolsillo.



En Millonarios, único equipo del país propiedad de extranjeros, sus hinchas reclaman que Amber Capital, el fondo de inversión que es dueño también del Lens francés, le meta plata dura, de verdad, a ver si agarran la altura de Nacional o Junior. Bueno: por lo menos para traer un Román Torres o un Máyer Candelo... Con eso les alcanza.



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta