Operador del VAR da su versión de lo que pasó en el clásico paisa

El cabezazo de Álex Castro a James Sánchez, la caída del VAR en pleno partido y la decisión de Mario Herrera de dejar pasar la acción cuando se restableció el servicio sigue generando polémica.

Mientras Independiente Medellín emitió un comunicado en el que exige una explicación a lo que pasó el sábado y algunos periodistas se quejaron de que la oficina de comunicaciones de Atlético Nacional no permitió que se le preguntara al respecto al DT Alexandre Guimaraes en la conferencia de prensa, apareció la primera voz oficial del operador del VAR.



La empresa Mediapro expidió este lunes un comunicado en el que habla de la falla del sistema en el clásico antioqueño. En él, se reconoce el problema pero se asegura que había un servidor de respaldo y que las imágenes para analizar la jugada estaban en disposición del árbitro Mario Herrera.



Este es el comunicado de Mediapro:



1. En la fecha 15 de la Liga Betplay DIMAYOR I-2021, correspondiente al encuentro Independiente Medellín vs Atlético Nacional, en el minuto 70 del juego el sistema tecnológico del VAR sufrió un daño en uno de los servidores que graban| sincrónicamente la señal de las cámaras, generando una pérdida de conexión de aproximadamente 10 minutos.



2. El equipo técnico inició el proceso de restablecimiento del servidor. Sin embargo, cuando se estaba ejecutando el procedimiento se presentó una situación en el campo de juego que requirió el uso del VAR.



3. Para poder atender el requerimiento se habilitaron los servidores de respaldo, mediante los cuales se ubicaron las imágenes requeridas por el juez central.



4. Los ingenieros de Mediapro determinaron que la falla presentada se generó porque el sistema dejó de funcionar a las velocidades necesarias requeridas.



5. No obstante, se precisa que el sistema de respaldo grabó la señal y se realizó el correspondiente análisis de la jugada.



6. Mediapro investigará la falla de origen con el proveedor del sistema e informará el resultado de la indagación tan pronto como sea informado.



7. Es importante anotar que al momento de la falla técnica el VAR dio aviso inmediatamente al juez central, siguiendo los protocolos establecidos por la IFAB.



8. Nuestra compañía tiene el equipo humano y técnico para seguir prestando el servicio de VAR al fútbol profesional colombiano con la calidad que requiere la Liga en el país.



