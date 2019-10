Las opciones y las dificultades de Millos y Santa Fe para clasificar

Millonarios y Santa Fe caminan por la Liga como quien avanza por una delgada cuerda. Millos, hasta hace poco, parecía sólido y clasificado; Santa Fe, hasta hace poco, estaba en crisis y lejos de los ocho. Hoy los dos están con opciones, pero nada seguro, tienen calendarios complejos y más dificultades. Son conscientes de que al menor descuido se pueden ir al precipicio de la eliminación.

La situación de Millonarios se ha vuelto insólita. De la placidez con la que transitaba hace unas cuantas fechas, firme y sereno, queda muy poco. O nada. Su rendimiento se vino a pique. Un punto de los últimos 12 habla muy mal de un equipo que era candidato al título. Que era. Porque ya no se sabe si va a entrar o no. Tiene 27 puntos y le quedan tres partidos tan difíciles que de solo nombrarlos ya les da pánico a los hinchas: visitar a Junior, recibir al revivido Santa Fe y cerrar con un Rionegro que parece débil pero no lo es, pelea para clasificar y, además, por no descender.



El pasado sábado, el equipo azul sufrió una peligrosa derrota contra el América, un rival directo y en un partido de pesadilla: una expulsión (Jaramillo), una lesión (Balanta), un penalti, una derrota... Al final, cuando a Jorge Luis Pinto le pidieron sus conclusiones del partido, habló, aunque con esfuerzo. No tenía palabras. No tenía explicaciones. No entendía nada.



“No tengo más que decir... Hay errores, nos equivocamos. Tenemos pena, siento vergüenza con todo lo que se llama Millonarios: jugadores, familia, directivas, hinchas. Soy franco: tengo vergüenza”, dijo. Y no es para menos. La clasificación ahora se tornó complicada.



Como tiene 27 puntos, aún está aferrado entre los ocho. Necesitará, en teoría, hacer 4 puntos más, pero con dos partidos de visitante. Lo peor es que su rendimiento va en caída libre. Tambalea en el delgado alambre. “Me duele porque el grupo no es de mala fe. Mañana van a decir que Pinto peleó, que no sé qué, que es un sargento. No. Hemos trabajado con respeto. Pero hay errores. Hay cosas que yo de mis manos no puedo hacer. Así se lo expresé a los directivos”, dijo Pinto, que quiere entender qué pasa.

Millonarios vs. América Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Santa Fe, por un milagro

En Santa Fe, la realidad es parecida, pero no tanto. Es que hace nueve fechas nadie creía en el equipo, parecía entregado, derrotado, eliminado. Sin embargo, empezó a ganar y de tres en tres se metió entre los ocho, contra todo pronóstico. Aunque salió por el triunfo de Cúcuta sobre Patriotas, pero sigue ahí, cerca, con nueve partidos invicto. Clasificar se convirtió en un asunto milagroso y, por ahora, es algo posible. Pero su margen de error es mínimo, lo sabía, y cuando empató con Huila pudo haber firmado su sentencia. Sin embargo, fue a Cali y salió con vida, con otro punto, y llegó a 25. ¡25!, cuando hace diez partidos llevaba solo dos.

Cali vs. Santa Fe en la fecha 17. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

“Es un punto importante, quizás por las múltiples victorias no se ve, pero para nosotros es bueno sumar de visita. Nos vamos con un punto que para nosotros es muy valioso”, dijo el técnico Hárold Rivera, el que ha liderado la recuperación del equipo.



Lo normal para un equipo como Santa Fe es clasificar. Y si no lo hace, más allá de su titánico esfuerzo, será un golpe negativo. Pero ya que está ahí, vivo, y con un rendimiento en ascenso, con un equipo que encontró la forma, seguramente va a luchar. Deberá enfrentar a Unión Magdalena en la siguiente fecha. Ese es el partido clave, porque en teoría es el partido más asequible (sin olvidar el antecedente de Huila). Si lo gana, llega a 28. Le quedarán el clásico contra un Millos igual de necesitado, y en la última jornada, nada más y nada menos que... Atlético Nacional.



Este es el panorama, que los dos equipos de Bogotá no tienen nada segura la clasificación, avanzan por la cuerda y sin red. Uno viene en caída libre, el otro va en acenso. Para ambos, entrar debería ser lo obligatorio.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET