A Once Caldas y Santa Fe solo les faltó el gol en intenso partido: 0-0

Fabián Sambueza fue antecedido como el guía, el cerebro y el símbolo del juego Ofensivo de Santa Fe, que llegó al estadio Palogrande con la intención de sellar el primer triunfo de la Liga contra el Once Caldas. Sin embargo, la figura del duelo fue Leandro Castellanos, el gran responsable del 0-0 firmado en Manizales.

Los primeros minutos de competencia fueron parejos y no se registraban llegadas de peligro a las porterías, evidencia del movimiento del balón en la mitad de la cancha.



El ‘cardenal’, con el trascurrir del tiempo, pudo acercarse a los predios de Gerardo Amílcar Ortiz, pero el orden defensivo del ‘albo’ contrarrestaba las intenciones de ataque del visitante, que tuvo la oportunidad más clara del compromiso a través de Diego Valdés, quien le hizo una advertencia a Ortiz y a su zaga con una pelota que se fue levemente desviada.



No obstante, el local también puso el pie en el acelerador y con Roberto Ovelar, el socio grupal, se tejían las movidas ofensivas, una de las cuales por poco concreta Kevin Londoño.



La respuesta capitalina llegó por la lateral izquierda, cuando Dairon Mosquera envió un centro al corazón del área, donde Valdés con su parietal quiso sorprender a Amílcar, quien encajonó el cabezazo y ahogó la celebración del atacante.

El cancerbero local presentó problemas físicos y debió ser sustituido al minuto 36 del primer tiempo, así se confirmó la llegada de Sergio Román, quien no registró inconvenientes.



Antes de irse al descanso, Ovelar probó desde la media distancia a Leandro Castellanos con un tiro directo que controló sin inconvenientes el guardameta.



La etapa complementaria arrancó sin variantes nominales, no obstante, hubo un ‘blanco’ sorpresivo que intentó abrir el marcador con un lance de Marcelino Carreazo, que fue enviado a la esquina por Leandro. Segundos después, al igual, Pablo Rojas desafiaba a Castellanos, que fue respaldado por Carlos Arboleda, quien atravesó su pierna en la esférica que iba con dirección al marco.



Difíciles instantes vivía el bogotano con el acecho caldense, que no pudo festejar gracias a los aciertos del golero, que lucía la capa de súper héroe con sus intervenciones y voladas, la más destacada tapada a Sebastián Hernández, al minuto 30 del segundo tiempo.



El ‘expreso rojo’ pudo alzarse con la victoria, aunque no contó con los elementos suficientes que le permitieran conquistar los primeros tres puntos del campeonato.



El Once Caldas recibirá a Bucaramanga, en la segunda fecha de la Liga, el próximo martes 28 de enero a las 4:00 p.m., en el estadio Palogrande. Por su parte, Santa Fe tendrá la visita de Envigado, el jueves, a las 6:05 de la tarde en el ‘Campín’, en Bogotá.

Síntesis

Once Caldas 0 – 0 Santa Fe



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); David Gómez (6), Junior Julio Bueno (6), Andrés Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (7); Sebastián Guzmán (6), Juan David Rodríguez (6) y Pablo Rojas (6); Kevin Londoño (6), Marcelino Carreazo (6) y Roberto Ovelar (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Santa Fe: Leandro Castellanos (8); Carlos Arboleda (6), Fainer Torijano (6), Jeisson Palacios (7) y Dairon Mosquera (6); Daniel Giraldo (6) y Matías Ballini (6); Mauricio Gómez (6), John Velásquez (6) y Fabián Sambueza (7); Diego Valdés (7). DT: Jorge Luis Bernal.



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Sergio Román (6) por Gerardo Amílcar Ortiz (36 PT), Sebastián Hernández (SC) por Kevin Londoño (20 ST) y David Lemos (SC) por Pablo Rojas (28 ST).



Cambios en Santa Fe: Patricio Cucchi (SC) por Diego Valdés (28 ST), Kelvin Osorio (SC) por Matías Ballini (35 ST) y Juan Pedroza (SC) por Fabián Sambueza (46 ST).



Goles: No hubo.





Amonestados Once Caldas: David Gómez (21 PT), Junior Julio Bueno (31 ST) y Sebastián Guzmán (43 ST).



Amonestados Santa Fe: Matías Ballini (39 PT), Fainer Torijano (49 ST) y Fabián Sambueza (33 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Leandro Castellanos (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 8.200 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Ricardo García (6).

RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA