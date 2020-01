Once Caldas y Bucaramanga empataron 1-1 en Manizales

Once Caldas y Bucaramanga se citaron en el estadio Palogrande, con la intención de sellar la primera victoria en la Liga, sin embargo, firmaron un pálido 1-1.

Ambos llegaron con la necesidad de conseguir un triunfo, pues al debutar en la temporada, los ‘blancos’ empataron sin goles ante Santa Fe, en Manizales, mientras que los ‘auriverdes’ perdieron 0-2 con Cali, en Barrancabermeja.



El local trató de poner las condiciones, pero apenas iniciaba el encuentro recibió un gol de camerino, cuando la defensa se desconcentró y el central Andrés Felipe Correa, en su intento de despejar la pelota se enredó, situación aprovechada por Johan Caballero, quien fusiló a Sergio Román, para abrir el marcador.



Desde la llegada de Hubert Bodhert, los cafeteros ya habían soportado en algunas ocasiones la adversidad tempranera, viéndose en la obligación de empatar y luego remontar. Aunque esperaban tejer alguna jugada que los acercara a la paridad, no lograban llegar con peligro al pórtico de Christian Vargas y como si fuera poco, un fuerte aguacero, acompañado de neblina, dificultó el ejercicio de las escuadras.



El caldense recurría a otro tipo de lluvia y era la enviada con balones cruzados por el aire sobre las vecindades de Vargas, donde se consiguió un tiro de esquina cobrado por David Gómez y convertido de cabeza por Roberto Ovelar, luego de que el ‘búfalo’ se le anticipara a Christian, quien fue el cómplice de la paridad, al no salir a cortar oportunamente el centro.



Pese a las dificultades del terreno, los ‘albos’ buscaban ampliar la diferencia y en la última jugada del primer tiempo, Marcelino Carreazo casi logra el cometido de no ser por la buena intervención del portero, que le detuvo el fuerte balonazo al colombo-venezolano.



Enredada, así arrancó la etapa complementaria, no obstante, con el trascurrir de los minutos, el manizaleño empezó a aproximarse a los predios santandereanos, en los cuales se generaban confusiones defensivas y ofensivas, debido al difícil manejo del balón mojado.



El bumangués se sacudió y se salió de la presión ejercida por su contrincante, al igual se anunciaba, aunque con la media distancia, que puso apuros a los ‘blancos’.



El ‘merengue’ volvió a ejercer el dominio y pudo trasladarse al lado del visitante, que una vez más pasó otro susto ante un nuevo taponazo de Carreazo, en el cual ganó nuevamente Vargas, al desviar la esférica.



Los ‘leopardos’ parecían quedarse sin respuesta defensiva, evidencia de la advertencia de Elvis Mosquera, que estrelló la redonda en el vertical izquierdo, después de recurrir al cabezazo.



El dueño de casa mandaba en las acciones, incluso, Ovelar, la figura del duelo, con un violento zapatazo reventó el esférico en el palo derecho.



Si bien el Once Caldas mereció alzarse con los tres puntos, no le alcanzó y el 1-1, es un resultado que tampoco le convino al Bucaramanga.

Síntesis



Once Caldas 1 – 1 Atlético Bucaramanga

Once Caldas: Sergio Román (6); David Gómez (7), Junior Julio Bueno (7), Andrés Felipe Correa (5) y Elvis Mosquera (7); Sebastián Guzmán (6), Juan David Rodríguez (7) y Pablo Rojas (6); Kevin Londoño (7), Marcelino Carreazo (7) y Roberto Ovelar (8). D.T.: Hubert Bodhert.



Atlético Bucaramanga: Christian Vargas (5); Jair Palacios (6), Gustavo Chará (6), Steve Makuka (7) y Germán Gutiérrez (6); Homer Martínez (7); Johan Caballero (7), Cristhian Subero (6), John Pérez (5) y Henry Rojas (6); Rubén Rojas (5). D.T.: José Manuel Rodríguez.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Adrián Estacio (6) por Pablo Rojas (1 ST), Sebastián Hernández (SC) por Sebastián Guzmán (31 ST) y Alejandro García (SC) por Kevin Londoño (43 ST).



Cambios en Atlético Bucaramanga: Diego Herazo (SC) por Henry Rojas (31 ST), Nicolás Roa (SC) por Homer Martínez (42 ST) y Ever Valencia (SC) por Johan Caballero (46 ST).



Gol de Once Caldas: Roberto Ovelar (32 PT)



Gol de Atlético Bucaramanga: Johan Caballero (3 PT)





Amonestados Once Caldas: Roberto Ovelar (37 PT), Kevin Londoño (36 ST) y Juan David Rodríguez (44 ST).



Amonestados Atlético Bucaramanga: Homer Martínez (9 PT), Johan Caballero (13 ST) y Christian Vargas (40 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Roberto Ovelar (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 6.065 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Diego Escalante (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales