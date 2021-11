Santa Fe perdió el partido y la garra y quedó prácticamente eliminado

Por segunda semana consecutiva, los rivales le dejaron a Santa Fe servida la posibilidad de entrar a los ocho y el equipo que dirige Grigori Méndez, otra vez, dejó pasar la oportunidad de depender de sí mismo para pelear la clasificación a los cuadrangulares.

Este lunes, en Manizales, los rojos, si ganaban, cerraban la fecha en la octava casilla. Pero el que parecía jugarse el cupo era Once Caldas, que le ganó 2-1 y dejó las opciones de Santa Fe en términos de milagro. Los blancos, ya eliminados, jugaron con dignidad, a pesar de sus limitaciones.



Once Caldas, de entrada, sorprendió a Santa Fe

Santa Fe planteó un partido pensando más en cuidarse que en atacar. Armó una línea de tres en la mitad, con Carlos Sánchez, Alexánder Mejía y Juan Sebastián Pedroza, y delante de ella, dos mediocampistas ofensivos, Kelvin Osorio y Jhon Velásquez, y un solitario delantero, Ronaldo Dinolis.



Y cuando perdió por lesión a la ‘Roca’, Méndez prefirió mantener la misma línea y la misma idea, con la entrada de Leonardo Pico.



Once Caldas, que propuso un poco más, se fue en ventaja a los 23 minutos. Juan David Pérez levantó un tiro de esquina y Dannovi Quiñónez anticipó a Pico y venció al portero Leandro Castellanos.



Sin sobrarle mucho, Santa Fe logró al menos llegar al empate antes de terminar la primera etapa, a los 32, en una buena acción de Kelvin Osorio y un remate cruzado de Jhon Velásquez.



Pero el 1-1 no era suficiente, porque los cardenales, con la igualdad a un gol entre Bucaramanga y Tolima, más temprano, quedaban dependiendo de su resultado y de cuatro marcadores ajenos para la última jornada.

Santa Fe recibió un duro golpe al final del partido

Méndez, que no tenía muchas alternativas, movió poco el equipo. Cambió a Velásquez por Jersson González, metió a Fabio Delgado en lugar de Pedroza y sacó del olvido a Matías Castro cuando se lesionó Dinolis. Johan Caballero, borrado hace varias fechas, vio el partido desde el banco.



Santa Fe, que no reaccionó, recibió el 2-1 en el minuto 89, con un tanto de Alejandro García, que quedó mano a mano con Castellanos y resolvió como debía. Y ahora depende de siete resultados para entrar a los ocho. Y el problema no es solo el fútbol, sino la actitud, que anoche no apareció. En la práctica, quedó eliminado.



