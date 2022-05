Once Caldas y Santa Fe se juegan su última carta para intentar clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga. El partido se juega en el estadio Palogrande, de Manizales.

Ambos equipos dependen de otros resultados para clasificar. Santa Fe necesita ganar y que pierda Alianza Petrolera, o que no gane La Equidad. El empate podría servirle si La Equidad pierde y no gana Atlético Bucaramanga.



En cambio, al Once Caldas no le sirve otra cosa distinta a ganar, pero además necesita que pierda La Equidad y que no gane Bucaramanga.



Siga aquí el partido: