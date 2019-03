Once Caldas contra Rionegro, un duelo de necesitados en la Liga

Para nadie es un secreto los difíciles momentos vividos por los antioqueños, que con su lánguida campaña se convierten en uno de los firmes candidatos a descender al final del 2.019. Los caldenses, por su parte han cedido terreno, y si bien su panorama no es tan turbio, tienen embolatada la clasificación.

La última victoria 0-2 contra Santa Fe, le permitió al Once Caldas recuperar algo de la tranquilidad perdida, después de sumar cuatro derrotas consecutivas en la Liga, sin embargo, no pueden llenarse de confianza, pues necesitan de un nuevo triunfo que les permita seguir con el sueño de acercarse al privilegiado grupo de los ocho.



El técnico Hubert Bodhert pretende mantener sin vuelo a las ‘Águilas’, por ello saldrá al acecho de las mismas, en procura de recuperar su reputación, afectada en la presente temporada.

Este equipo va a salir a ganar y va a defender los colores del departamento y va a ser lo mejor posible este Once Caldas

“Este equipo va a salir a ganar y va a defender los colores del departamento y va a ser lo mejor posible este Once Caldas, así va a ser en el día de mañana (sábado)”, dijo Bodhert.



El entrenador sostendrá la nómina que venció al ‘cardenal’ en Bogotá, porque quiere premiar al grupo que le devolvió la paz, pese a que el mismo mostró varias falencias en su idea y nuevo módulo táctico.



“El desafío es día a día, entrenar de la misma manera que lo hicimos la semana pasada o aún mejor con la seriedad, el profesionalismo y tratar de dejar los tres puntos acá con nuestra gente, nuestra cancha y creo que va ser importante para todos”, comentó el arquero Gerardo Amílcar Ortiz.



Los cafeteros registran 14 puntos en la tabla de posiciones, por detrás de Independiente Medellín y Envigado, que ostentan el mismo puntaje.

Águilas no quiere volver al fondo de la tabla, enfrenta a Once Caldas en Manizales

El técnico Éver Almeida expresó que no está contento con el rendimiento del equipo, pero sí satisfecho con lo hecho por algunos jugadores.



“No estoy todavía contento con el equipo, en el partido anterior contra Bucaramanga queríamos ganar, pero nos empataron. Sí estoy satisfecho con algunos jugadores porque le han dado dinámica, presión y velocidad al equipo. Estamos por buen camino, nos falta el gol que liquide el partido”, expuso Almeida.



Dijo también que durante los 13 días de trabajo, descontando las concentraciones y los partidos, el grupo ha entendido lo que él quiere y ha mostrado una evolución. El inconveniente que ve es que comienzan arriba en el marcador, pero no son capaces de sostenerlo.



Uno de los jugadores de los que el técnico Almeida hace referencia es a Johan Jiménez, el autor del gol de las Águilas en el fin de semana pasado.

Tengo que seguir trabajando para que el sábado contra Once Caldas logre hacer un gran partido y vuelva a marcar si Dios me lo permite

“En el partido anterior quedé contento porque pude marcar el único tanto para mi equipo. Tengo que seguir trabajando para que el sábado contra Once Caldas logre hacer un gran partido y vuelva a marcar si Dios me lo permite. Manizales es una bonita plaza, allá hemos sacado buenos resultados, además, como pereirano, siento una sana rivalidad por la cercanía de la ciudad y por el clásico del eje cafetero”, anotó Jiménez.



Para Jonathan Lopera, por su parte, lo importante del partido de este sábado es concretar las opciones y mantener el arco en cero para darle confianza a los delanteros.



“Yo estoy muy agradecido con el Once Caldas por todo lo que aprendí. La ciudad es espectacular, lo he dicho en todas las partes en las que he estado. Volver al Palogrande va a ser muy bonito, pero ya estoy vistiendo la camiseta de las Águilas y la tengo que defender a muerte e ir por el triunfo”, puntualizó el volante que estuvo en el equipo manizalita durante los años 2012 y 2016.



La novedad más notable en la nómina titular de Rionegro será la ausencia obligada de Elkin Blanco, quien se perderá esta fecha debido a que acumuló cinto tarjetas amarillas.



Cabe anotar que Rionegro, hasta el momento, tiene un rendimiento del 21%, producto de seis derrotas, cuatro empates y una derrota.

Alineaciones probables

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Kevin Londoño, Juan David Rodríguez, Sebastián Guzmán y David Gómez; Juan Pablo Nieto; Darío Rodríguez.

D.T.: Hubert Bodhert.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Jonathan Lopera, Hanyer Mosquera, Fernei Ibargüen y Carlos Ramírez; Luis Mosquera, Alexis Hinestroza, Jáder Obrian y Kevin Salazar; Jefferson Cuero y Johan Jiménez.

D.T.: Éver Almeida.







RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro