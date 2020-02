Once Caldas sigue con su ataque de 'empatitis'

La ‘empatitis’ era la enfermedad por superar del Once Caldas, pues sus presentaciones en el estadio Palogrande le significaron paridades y mantuvo su costumbre al sumar su cuarto empate consecutivo, al igualar 0-0, en su casa contra Patriotas.

El partido lo quiso iniciar el local con presión alta, incluso, los 40 segundos de competencia, registró su primera insinuación, en la cual tuvo una oportuna intervención el arquero Álvaro Villete, tras detener el zurdazo de Juan David Rodríguez.



Minuto y medio después se presentó la repuesta del visitante, con un balón cruzado para confundir a la defensa anfitriona, que en medio del desespero evacuó la pelota que buscaba direccionarse al marco de Gerardo Amílcar Ortiz, posterior al lance de Santiago Orozco.



Por lo exhibido, el compromiso debía exponer intensidad, sin embargo, el caldense perdió el rumbo hacia la puerta rival y el boyacense prefirió apelar a la pierna fuerte, contexto que tornaba aburrido el encuentro ante la falta de emociones.



La propuesta táctica defensiva del tunjano pasó a ser lo más destacado del primer tiempo, que pudo sentenciar su ventaja, gracias a una desatención de David Gómez y Junior Julio, quienes recibieron el fuerte regaño de Ortiz.



La etapa complementaria empezó sin variantes en las nóminas, situación que sostenía la historia del principio y solamente sobresalía la expulsión de Maicol Medina, quien le pegó un codazo a Bueno.



El ‘blanco-blanco’ pisaba los predios de Villete, aunque sin eficacia, el que si prendió las alarmas fue Cristian Barrios, que fusiló a Amílcar, que expuso su humanidad y a quemarropa ahogó el grito de gol del atacante.



Roberto Ovelar, también se pronunció y desde la media distancia exigió a Villete, que con su volada evitó la celebración del ‘búfalo’, el encargado de intentar algo diferente, pese a la poca colaboración de sus compañeros.



Una de las tapadas más brillantes de la sexta fecha la hizo Villete, que con una vistosa surcada le desvió un potente remate a Sebastián Guzmán, que debió conformarse con el tiro de esquina a favor de su equipo.



Ortiz tampoco quiso quedarse atrás y sus reflejos fueron galardonados al evitar la caída de su cabaña, cuando no contaba con la colaboración necesaria de sus defensores, así se sentenció un pálido 0-0, en la sexta fecha de la Liga.



Patriotas enfrentará a Boyacá Chicó, en la séptima fecha de la Liga, el próximo sábado 29 de febrero, a las 2:00 p.m., en el estadio La Independencia de Tunja, mientras que el Once Caldas visitará a Deportivo Pereira, al siguiente día, a las 8:15 de la noche, en el Hernán Ramírez Villegas, en el esperado clásico cafetero.

Once Caldas 0, Patriotas 0

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (7); David Gómez (5), Junior Julio Bueno (4), Andrés Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (6); Sebastián Guzmán (6) y Juan David Rodríguez (6); Johan Carbonero (4), Sebastián Hernández (6) y Pablo Rojas (6); Roberto Ovelar (6). D.T.: Hubert Bodhert.



Patriotas: Álvaro Villete (7); David Pérez (6), Darwin Carrero (5), Martín Payares (5) y Federico Arbeláez (6); Santiago Orozco (6), Exequiel Benavídez (6) y Maicol Medina (4); Cristian Barrios (7), Daniel Mantilla (6) y Misael Martínez (6). D.T.: Nelson Gómez.



Partido: malo.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo por Carbonero (18 ST), Ménder García por Rodríguez (25 ST) y Adrián Estacio por Rojas (31 ST).



Cambios en Patriotas: Felipe Ávila por Benavídez (33 ST), David Castañeda por Martínez (45 ST) y Rodin Quiñónes por Mantilla (45+3 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados Once Caldas: Pablo Rojas (6 ST), Sebastián Guzmán (47 ST), Adrián Estacio (48 ST), Roberto Ovelar (52 ST) y Andrés Felipe Correa (52 ST).



Amonestados Patriotas: Martín Payares (18 PT), Federico Arbeláez (21 PT), Álvaro Villete (48 PT), Darwin Carrero (31 ST) y Misael Martínez (42 ST).



Expulsado: Medina (9 ST).



Figura: Álvaro Villete (7).



Estadio: Palogrande. Asistencia: 7.500 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Jonathan Ortíz (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA