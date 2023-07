El promocionado 'clásico libertador' entre Once Caldas y Atlético Nacional terminó con un empate a un gol, en el estadio de Palogrande, un resultado que no le cae tan bien al local en su lucha por no descender.

Los dos campeones de Copa Libertadores de Colombia llegaban en medio de las dudas, pero en general hicieron un partido agradable, aunque sin poderse sacar ventajas.

Por lo menos en cuanto a intención, los dos equipos mostraron una mejor cara que el semestre pasado, con ganas de agradar y con opciones de lado y lado, aunque todavía las dos escuadras se ven muy duras, normal en comienzo de temporada.

Once Caldas vs. Nacional. En acción, Dorlan Pabón (8). Foto: Prensa Atlético Nacional

Dos goles en dos minutos, en el remate del primer tiempo

Hubo que esperar al remate del primer tiempo para ver goles en Palogrande. Pegó primero el Once Caldas, con un tanto de su máxima figura, Dayro Moreno, quien cayó al área chica para recibir un centro de Luis Fernando Miranda y vencer al portero Kevin Mier, en el minuto 45.



Aún no terminaba la celebración en las tribunas ni los jugadores del Once se acababan de reacomodar en la cancha cuando Nacional anotó el empate, dos minutos después.



Neyder Moreno, quien volvía oficialmente al verde tras su paso por Santa Fe, aprovechó un extraordinario pase de Dorlan Pabón para quedar mano a mano con el arquero Éder Chaux y definir con mucha clase. Ahí terminó la primera etapa.

Once Caldas vs. Nacional. Festejo de Neyder Moreno. Foto: Prensa Atlético Nacional

El segundo tiempo fue mucho más flojo y cortado, y además el ritmo del juego se apagó en una acción en la que Dayro Moreno sufrió un corte en la ceja. Pero los últimos minutos del encuentro fueron de mayor iniciativa del Once Caldas, que salió a buscar una victoria que necesitaba con urgencia, teniendo en cuenta que está en plena pelea por mantener la categoría.



Al final, el empate fue un consuelo para ambos equipos, que en la segunda fecha tendrán que jugar como visitantes. El Once visitará al Deportes Tolima en Ibagué, el viernes, mientras Nacional jugará el sábado contra Águilas Doradas.



