El Nacional de Osorio se estrenó con triunfo en Manizales

Un duro examen era el que debían superar el Once Caldas y Nacional en la primera fecha de la Liga II-2019, un juego interesante en el que debía existir un ganador y fueron los ‘verdes’ los que cumplieron el objetivo al derrotar 1-2 a los ‘blancos’ en Manizales.

El caldense quiso imponer las condiciones al aproximarse al área custodiada por José Fernando Cuadrado, pero no contaba con el inquieto Vladimir Hernández, quien luego de un error del central Miguel Nazarit y de la pasividad de Andrés Felipe Correa, anotó en menos de dos minutos un gol de camerino al englobar con la punta de su guayo una pelota que dejó sin reacción al portero Gerardo Amílcar Ortiz.



La adversidad pareció afectarles a los manizaleños, pues no lograban tejer una movida acertada, su medio campo se enredó y la defensa se mostraba nerviosa, evidencia del control asumido por los de Medellín.



El visitante, con el trascurrir del tiempo perdió el orden, apeló al toque permanente, aunque sin profundidad, contexto que le contrarrestó emociones al encuentro, dada la misma pasividad del local que se sostenía en su idea futbolística.



El balón dividido era el principal protagonista del compromiso y solo un remate de media distancia de Sebastián Guzmán, trató de quitarle los bostezos a los seguidores del cafetero, quienes se tomaron la cabeza al pensar que el disparo levemente desviado del volante podría darles la igualdad.



Hernández, antes de reiterarse al receso estuvo a punto de darle otra alegría a sus colegas, no obstante se excedió en compañerismo y en vez de rematar directamente al marco, prefirió compartir la pelota, la cual fue evacuada por la zaga en medio de algunos apuros.



La etapa complementaria arrancó con la misma tónica, sin embargo, esta se conservó hasta el minuto cinco, cuando el ‘albo’ logró la paridad a través de Ménder García, que ante la pasividad de Cuadrado y la asistencia de Johan Carbonero, registró su primera conquista del semestre en la tabla de goleadores.



La anotación de García le dio un nuevo aire a los orientados por Hubert Bodhert, que pusieron en aprietos a los dirigidos de Juan Carlos Osorio, que tuvieron trabajo defensivo, tras los arribos de la ofensiva ‘merengue’.



A Osorio se le notó la intención de ganar el partido, por ello hizo cambios, uno de los cuales fue el ingreso del defensor con salida Andrés Reyes, que dentro del área derrumbó a Ménder, acción sancionada con pena máxima, la misma que dilapidó el propio afectado al reventar su remate en el travesaño.



El infortunio manizaleño se pagó caro con la descarga del también alternante

Once Caldas 1, Nacional 2

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (4); Carlos Mario Pájaro (4), Andrés Felipe Correa (4), Miguel Nazarit (4) y Elvis Mosquera (5); Sebastián Guzmán (7); Kevin Londoño (4), Javier Reina (5), Juan David Rodríguez (5) y Johan Carbonero (7); Ménder García (6). DT: Hubert Bodhert.



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado (5); Daniel Muñoz (6), Cristian Moya (6), Alexis Henríquez (6) y Juan David Cabal (6); Baldomero Perlaza (7), Daniel Bocanegra (6) y Alberto Costa (6); Jarlan Barrera (6), Vladimir Hernández (7) y Hernán Barcos (6). DT: Juan Carlos Osorio.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Edis Ibargüen por Johan Carbonero (23 ST), Harlin Suárez por Javier Reina (32 ST) y Marcelino Carreazo por Edis Ibargüen (47 ST).



Cambios en Atlético Nacional: Andrés Reyes (5) por Cristian Moya (1 ST), Yerson Cándelo (6) por Alberto Costa (14 ST) y Pablo Cepellini por Baldomero Perlaza (30 ST).



Gol de Once Caldas: Ménder García (5 ST).



Goles de Atlético Nacional: Vladimir Hernández (2 PT) y Pablo Cepellini (42 ST).



Detalle en Once Caldas: Ménder García falló pena máxima (37 ST).



Amonestado Once Caldas: Elvis Mosquera (25 PT).



Amonestado Atlético Nacional: Baldomero Perlaza (38 PT).



Expulsados: No hubo.



Figura: Vladimir Hernández (7).



Estadio: Palogrande. Asistencia: 19.035 espectadores. Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Bismarks Santiago (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA