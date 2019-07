Minuto a minuto: Once Caldas pierde 0-1 con Nacional en Manizales

Nacional derrota a esta hora 0-1 a Once Caldas en el estadio Palogrande, de Manizales, en la primera fecha de la Liga. El gol lo marcó Vladimir Hernández, cuando el reloj marcaba poco más de un minuto de juego. Ya terminó la primera etapa.

Hernández remató de tijera tras recibir un mal rechazo de la defensa del Once Caldas y aprovechar una mala salida del arquero, cuando el portero visitante, José Fernando Cuadrado, mandó una pelota larga al área local.



Juan Carlos Osorio vuelve a dirigir a Nacional después de una primera etapa brillante, en la que obtuvo tres Ligas, dos Copas Colombia, una Superliga y llegó a la final de la Copa Suramericana en 2014.



Once Caldas, por su parte, mantuvo como técnico a Hubert Bodhert, a pesar de no haber clasificado en el primer semestre entre los ocho primeros. Estas son las alineaciones: