Millonarios ganó bien en Manizales y volvió a ser el líder de la Liga

Millonarios volvió al primer lugar de la Liga, con campaña perfecta desde lo numérico, al derrotar 0-2 al Once Caldas en Manizales, en un juego parejo en la primera parte, pero que luego supo controlar con tranquilidad.

El primer tiempo fue mano a mano, con dos equipos expuestos, con intenciones de ataque pero con espacios para que el rival les hiciera daño. Millonarios tuvo dos cosas que le faltaron al Once Caldas: efectividad y suerte.



El equipo de Eduardo Lara intenta jugar bien al fútbol pero le falta uno que otro intérprete. Por ejemplo, sufre mucho en la defensa, con un central uruguayo, Fabrizio Buschiazzo, algo lento y pegador, y un delantero que llama la atención más por su apellido que por sus formas, Nicolás Messiniti: le sobraba una en casi todas las veces que se acercó al área visitante.



A Millonarios le taparon la salida por la derecha: Lara mandó a un exjugador azul, Juan David Pérez, a ponerle trabajos a Andrés Felipe Román. Pero encontró espacio por la izquierda, con un buen partido de Elvis Perlaza y con Hárrison Mojica enchufado en el juego.



Ellos fueron los protagonistas del primer gol, en el minuto 27, con desborde y pase atrás del lateral y remate del mediocampista que se desvió en Santiago Roa antes de meterse en el arco de Gerardo Ortiz.



El partido era parejo y Once Caldas mereció el empate. De hecho lo tuvo, en una cción que terminó con un remate de Pérez que terminó en el arco azul, pero que se resolvió con un error gigante del asistente arbitral Wílmar Navarro, que levantó la bandera a pesar de que Juan Pablo Vargas habilitaba al atacante del Once.



En una prueba más para encontrar el reemplazo de Émerson Rodríguez, lesionado, el técnico Alberto Gamero le dio un tiempo a dos de los candidatos: en el primer jugó Jorge Rengifo y en el segundo, Édgar Guerra, que en la primera pelota que tocó la mandó a guardar, tras otro desborde y otro centro desde la izquierda, esta vez de Mojica, el mejor de la cancha.



A partir de ese momento, Once Caldas pareció resignarse a su suerte y Millonarios no solo controló el partido sino que pudo haber conseguido algún gol más. Lo único preocupante, además de varios balones perdidos saliendo de su campo, fue la salida de Fernando Uribe, con un golpe en un tobillo desde el primer tiempo. Una baja que sería complicada para el equipo, que ya perdió definitivamente a Cristian Arango y por un par de meses a Rodríguez.



Por ahora, los números lo avalan para estar en la parte alta de la tabla y ahora piensa en la Copa Colombia, en la que el miércoles enfrentará a Alianza Petrolera.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc