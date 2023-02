Once Caldas recibe a Millonarios este domingo, en el estadio Palogrande, de Manizales, en la sexta fecha de la Liga 2023-I.

El equipo que dirige Alberto Gamero le dio prioridad a la Copa Libertadores, en la que el jueves buscará el paso a la tercera ronda del torneo contra Universidad Católica, de Ecuador. Por esta razón, a Manizales viajó un equipo alterno.



Por su parte, Once Caldas no ha ganado en la Liga y acaba de quedar eliminado de la Copa Colombia: lo sacó el Cúcuta Deportivo. Necesita un triunfo para no tener problemas con el descenso.



Alineaciones de Once Caldas y Millonarios