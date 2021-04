Hay noticia con el VAR para la última fecha de la Liga

El anuncio de los partidos que tendrán VAR en la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga generó protestas de uno de los clubes que está en la pelea por meterse entre los ocho primeros y luchar por la primera estrella de 2021.

La Comisión Arbitral y la Federación Colombiana de Fútbol habían anunciado que los dos partidos claves para el descenso (Pereira vs. Pasto y Boyacá Chicó vs. Jaguares) y el duelo entre América y Tolima tendrían ayuda del videoarbitraje. Esto hizo que el Independiente Medellín protestara.



“Como es posible que los cuatros partidos más importantes, dos en los que definen el descenso y dos que estábamos peleando por entrar a los ocho, uno de esos cuatro no tenga VAR, demos igualdad a todos, tengamos un mínimo de competitividad igualitaria. ¿Al América por qué sí se lo van a dar contra Tolima? ¿A Pereira y a Chicó? ¿Son más importantes ellos que nosotros? Vamos a ir a competir en un partido que si Dios quiere lo vamos a ganar y queremos un mínimo de garantías al igual que en los otros tres juegos. Si no se puede, que América y Tolima tampoco tengan VAR, no es correcto”, dijo el presidente del Medellín, Daniel Ossa, al programa 'De Taquito con Marino".



La Comisión corrigió su error y anunció este jueves que también habrá VAR en el partido en Manizales.



Todos los encuentros en los que están en juego la clasificación, el descenso y las casillas para ser cabeza de serie en el sorteo de los cuartos de final de la Liga se jugarán en horario unificado: domingo a las 3:30 de la tarde.



