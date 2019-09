Un empate que no ayuda mucho a Medellín y Once Caldas

Un penalti fue la última jugada del partido con la que el Medellín empató 1-1 contra el Once Caldas. Javier Reina abrió el marcador a través de una pena máxima, misma fórmula con la que Germán Cano logró la paridad.

Independiente Medellín llegó a Manizales con la misma necesidad de triunfo que tenía el Once Caldas, en la fecha trece de la Liga, contexto que expuso un partido cerrado que terminó 1-1.



Antioqueños y caldenses comprometieron su clasificación, siguen en la cuerda floja y ahora deben ganar constantemente si quieren matricularse dentro del grupo de los ocho.



El antioqueño se hizo a la posesión de la pelota, sin embargo, no lograba ponerla en el lado caldense y el único acercamiento que tuvo en los primeros minutos de competencia fue sancionado con un fuera de lugar, que denotó la intención de ataque.



Los orientados por Aldo Bobadilla clarificaban su propuesta con presión alta, incluso por momentos imponían la fuerza física, la misma que causó una imprudencia de Jesús David Murillo, quien derribó dentro de su área a David Gómez, acción sancionada como pena máxima, que convirtió el creativo Javier Reina, para poner en ventaja a los locales.



El ‘rojo de la montaña’ empezó a hacer algunas transiciones que le permitieron acercarse a la puerta de Sergio Román, aunque quedaba expuesto en el medio campo, situación que puso en apuros a la línea defensiva liderada por David González.



El DIM arribaba a la cabaña ‘alba’, en la que Román lució poderoso con sus acertadas intervenciones al evitar la caída de su puerta en el primer tiempo.



Antes de arrancar la etapa complementaria se registró un bajón eléctrico que afectó las iluminarias del estadio Palogrande, esto retrasó en 9 minutos el inicio de la segunda mitad, circunstancia que llevó a los jugadores a hacer ejercicios que evitaran afectar la condición corporal al reiniciarse el duelo.



Después de superados los problemas energéticos pudo continuar la contienda, en la cual el cafetero optó por fortalecer su línea defensiva, determinación que le daba respiro al cortar las ideas del Equipo del Pueblo.



La visita trataba de llegar a la paridad, no obstante se encontró con una muralla difícil de vulnerar, que a pesar de tener algunas fisuras, estas no fueron los suficientemente grandes y aparte si se presentaba alguna filtración, siempre estuvo Román que tapaba cada grieta.



Si bien había una acertada labor en la zaga ‘blanca’, se dio una ligereza del juvenil Miguel Nazarit, que en la última jugada del cotejo le cometió una falta a Germán Cano, movimiento visto por el asistente uno, que corrió a señalar la infracción y la avaló el juez central. El propio afectado convirtió y rescató un punto que deja con vida al ‘rey de corazones’, sin olvidar que sigue comprometida su clasificación, porque ahora requiere ganar seis de los siete partidos que le restan en el rentado.



El ‘merengue’ tampoco puede bajar la guardia y deberá ganar por fuera lo que perdió en su casa, si pretende seguir con vida en el campeonato colombiano.



Once Caldas visitará a Envigado, en la fecha catorce de la Liga, el próximo martes 1 de octubre, a las 3:30 p.m., en el Polideportivo Sur; ese mismo día, a las 8:00 de la noche, Independiente Medellín recibirá a Pasto, en el estadio Atanasio Girardot.

Once Caldas 1, Medellín 1

Once Caldas: Sergio Román (7); David Gómez (7), Diego Peralta (7), Miguel Nazarit (4) y Elvis Mosquera (7); Javier Reina (7), Sebastián Guzmán (6), Juan David Rodríguez (7) y Marcelino Carreazo (6); Ménder García (6) y David Lemos (4). DT: Hubert Bodhert.



Independiente Medellín: David González (7); Elvis Perlaza (6), Jesús David Murillo (4), Andrés Cadavid (6) y Dairon Mosquera (6); Didier Moreno (6) y Adrián Arregui (5); Déinner Quiñones (5), Andrés Ricaurte (5) y Didier Delgado (4); Germán Cano (7). DT: Aldo Bobadilla.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Enrique Serje (6) por Sebastián Guzmán (14 ST), Darío Rodríguez (6) por David Lemos (21 ST) y Andrés Felipe Correa (SC) por Javier Reina (40 ST).



Cambios en Independiente Medellín: Edwin Mosquera (6) por Déinner Quiñones (9 ST), Juan Manuel Cuesta (5) por Didier Delgado (20 ST) y Steven Rodríguez (SC) por Andrés Ricaurte (28 ST).



Gol de Once Caldas: Javier Reina (16 PT, penalti).



Gol del Medellín: Cano (45+6 ST, penalti).



Amonestados Once Caldas: Marcelino Carreazo (25 PT), Diego Peralta (12 ST), Juan David Rodríguez (31 ST) y Enrique Serje (36 ST).



Amonestados Independiente Medellín: Didier Moreno (15 PT), Jesús David Murillo (33 ST), Dairon Mosquera (41 ST) y Didier Moreno (46 ST).



Expulsados en Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (45+7 ST, en el banco).



Figura: Sergio Román (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 8.635 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: David Rodríguez (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA