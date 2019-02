Once Caldas y Cúcuta cerrarán la cuarta fecha de la Liga

El Once Caldas recibirá a Cúcuta, este lunes a las 8:00 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales, en el partido correspondiente al cierre de la cuarta fecha de la máxima categoría colombiana.



El manizaleño marcha invicto en el campeonato con dos victorias, un empate y recientemente obtuvo un buen resultado en su debut en la Copa Sudamericana, al igualar 1-1 contra Deportivo Santiní, en su visita al Defensores del Chaco de Paraguay.

El presente de los orientados por Hubert Bodhert es satisfactorio y quieren mantener la buena racha ante el ‘motilón’, dada la idea de escalar a la cúspide de la tabla de posiciones.



“Es importante que sostengan el gran nivel que mostraron en Ipiales los que jugaron ese día y mañana van a jugar, con esto estamos garantizando que cada uno de nuestros jugadores al día de hoy están jugando cada ocho días, o sea, tienen ritmo y que la nómina nos muestra que podemos reemplazar lo que por ahí en el momento no esté en su mejor nivel y vendrán los momentos para reemplazarlo, ahorita lo que toca es Cúcuta, vamos a jugar contra Cúcuta, hay que sostener ese nivel y ya tomaremos la mejor decisión para el fin de semana ante Petrolera”, dijo Bodhert.



Según confirmó el técnico se expondrá una nómina alterna, la cual ya logró un triunfo frente a Pasto y se espera que vuelva a alzarse con la victoria, en procura de asumir el posible liderato que se peleará con el cucuteño.



“Vamos paso a paso, adaptándonos a lo que el profesor quiere, esperando a ver cuándo nos va a tirar en el torneo internacional también, que es algo que queremos, mañana por lo pronto tenemos la oportunidad de estar en la Liga y esperar a hacer un buen compromiso igual o mejor que el que se hizo con Pasto”, manifestó el lateral Lewis Ochoa.



Del grupo principal se mantendrán al portero Gerardo Amílcar Ortiz y al central y capitán Andrés Felipe Correa, quienes liderarán la zona defensiva del ‘blanco-blanco’; Kevin Londoño, Jean Carlos Blanco y Juan José Salcedo comandarán el frente de ataque.



“Venimos trabajando, todos nos preparemos para ello y simplemente es demostrarlo en la cancha”, manifestó el volante Sebastián Guzmán.



Caldenses y norte santandereanos comparten el mismo rendimiento en el rentado local, cada uno con 7 puntos.

Cúcuta visita a Once Caldas con la ilusión de mantenerse invicto

Cúcuta Deportivo anuncia como primera variante la aparición desde el comienzo del arquero uruguayo Jhonny Da Silva en lugar de Juan Camilo Chaverra, quien resultó con una lesión muscular el juego anterior frente a Envigado. Otro de los que podría ser titular es el volante Jhon “la goma” Hernández, quien en las ultimas practicas tomó el lugar que el juego anterior tuvo Carlos Mosquera. Otro que se recuperó de una molestia física es Jeysen Núñez que hará parte del grupo de convocados.



“El paso de los partidos y de las semanas de trabajo nos ha permitido afianzarnos como grupo y afortunadamente los resultados se han conseguido producto de ese esfuerzo colectivo. Particularmente espero aprovechar la oportunidad, brindarme de la mejor manera y responder a la confianza que me entrega el cuerpo técnico de atajar en un juego tan importante”, comentó el arquero uruguayo Jhonny Da Silva.



Los trabajos del equipo dirigido por el argentino Sebastián Méndez se han concentrado en la posesión del balón, la salida por las bandas y los relevos en marca, teniendo en cuenta lo que podría ser la propuesta ofensiva del equipo local. Cúcuta Deportivo espera seguir siendo un equipo ordenado, de transiciones rápidas de defensa a ataque y contundente a la hora de definir con la presencia de Jhonathan Agudelo y Luis Miranda, dos de los máximos artilleros del fútbol colombiano.



“Sabemos que Once Caldas es un equipo agresivo en casa, con jugadores rápidos en el ataque y que trae una base de jugadores que se conoce. Nosotros ya tenemos clara la propuesta que debemos hacer, que no es nada diferente a lo que nos ha permitido sumar los siete puntos. Cúcuta está pensando en ser protagonista todo el torneo y para eso nos preparamos a diario. El tema de la tabla del descenso tiene que pasar a un segundo plano”, dijo el lateral izquierdo Mauricio Duarte.

Alineaciones probables

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Andrés Felipe Correa, José Luis Moreno y Elvis Mosquera; Harlin Suárez, Sebastián Guzmán y Carlos Lizarazo; Kevin Londoño, Jean Carlos Blanco y Juan José Salcedo.



Cúcuta Deportivo: Jhonny Da Silva; James Castro, Brayner García, Javier López, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Matías Pérez, Luis Miranda, Jhon Hernández; Jonathan Agudelo.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA





Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta