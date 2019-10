Once Caldas golea y se acerca a los ocho

Once Caldas selló su tercer triunfo del semestre por Liga en Manizales, al golear 3-0 al Bucaramanga y sigue en su aspiración de estar entre los ocho. El ‘leopardo’ agudizó su crisis y prácticamente perdió las posibilidades de clasificarse.

Doblemente presionado llegó el equipo caldense para recibir al santandereano, pues su irregular campaña le exigía alcanzar la primera de una serie de victorias que le permitiera aspirar a clasificar a los cuadrangulares y también quería ganar nuevamente en su casa, luego de la derrota contra Santa Fe y el empate frente a Medellín, un reto difícil de superar porque el visitante iniciaba una cadena de oraciones que le merecieran un milagro que lo acercara al grupo de los ocho y los dejara sumar en la tabla del descenso.



El local, coherente con su necesidad se fue en busca del éxito con presión alta, la cual le permitió pisar el área rival, acción que llevó a la zaga adversarias a tomar medidas, una de las cuales terminó en un tiro de esquina, después del rechazo de Steve Makuka, quien se lamentó con el certero cabezazo de Ménder García, que abrió el marcador gracias al centro que gozó con la desatención de la defensa.



El manizaleño parecía tomar cierto respiro con la ventaja, sin embargo, volvió a caer en las confusiones y le dio espacios al bumangués que pudo merecer la igualdad, pero la falta de profundidad le evitó irse al receso tranquilo, pese a tener cierto dominio de la pelota.



El arranque del segundo tiempo mostró más dinámica, a causa de la reacción del cafetero que se salió de la zona de confort e incomodó al ‘auriverde’, que insistía en llegar a la puerta de Sergio Román.



El intento de la visita lo dejó expuesto y en un contragolpe se evidenció la desprotección, cuando en una carrera de Javier Reina, asistido por Sebastián Guzmán, el primero pudo llegar por la lateral occidental del pórtico norte y tras intentar un remate directo vio como la esférica fue a parar en la humanidad de Johan Carbonero, que solo tuvo que empujar el balón para festejar el segundo gol de su equipo.



La anotación de Carbonero estuvo en medio de la polémica, a razón de las protestas por un aparente fuera de lugar de Reina. De igual forma, el anotador se habría ayudado con la mano, aunque el movimiento fue tan rápido y sutil que pudo pasar desapercibido.



El mazazo recibido desestabilizó al ‘leopardo’, evidencia de un nuevo descuido de los defensores, quienes intentaron cerrarle un remate a Marcelino Carreazo, que celebró el tercer tanto del ‘blanco’, posterior a un preciso remate que besó el vertical y se anidó en la red del ‘canario’.



El ‘blanco’ le dio trámite al partido y la visita perdió no solo el encuentro, sino igualmente el libreto, lo que lo desmotivó y espero el final del compromiso con el que puede despedirse anticipadamente de las finales.



Once Caldas visitará a Equidad, en la fecha diecisiete de la Liga, el domingo 13 de octubre, a las 2:00 p.m., en el Metropolitano de Techo, mientras que. Bucaramanga viajará a Neiva, el próximo lunes festivo para enfrentar a Atlético Huila, a las 7:00 de la noche, en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

Síntesis

Once Caldas 3 – 0 Atlético Bucaramanga



Once Caldas: Sergio Román (6); David Gómez (6), Miguel Nazarit (6), Andrés Felipe Correa (7) y Elvis Mosquera (5); Juan David Rodríguez (7) y Sebastián Guzmán (7); Johan Carbonero (7), Javier Reina (8) y Marcelino Carreazo (7); Ménder García (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas (4), Harold Gómez (5), Steve Makuka (4), Camilo Mancilla (4) y Marvin Vallecilla (5), Efraín Navarro (5) y Alejandro Bernal (5); Johan Caballero (6), Jhon Pérez (6) y Sherman Cárdenas (6); Jean Paul Pineda (4). D.T.: Sergio Novoa.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Carlos Pájaro (5) por Elvis Mosquera (16 ST), Enrique Serje (SC) Sebastián Guzmán (30 ST) y David Lemos (SC) por Ménder García (38 ST).



Cambios en Atlético Bucaramanga: Sergio Romero (5) por Jean Paul Pineda (15 PT), César Quintero (SC) por Alejandro Bernal (24 ST) y Jorge Aguirre (SC) por Sherman Cárdenas (33 ST).



Goles de Once Caldas: Ménder García (8 PT), Johan Carbonero (12 ST) y Marcelino Carreazo (16 ST).



Goles de Atlético Bucaramanga: No hubo.



Amonestados Once Caldas: Juan David Rodríguez (14 PT) y Andrés Felipe Correa (48 PT).



Amonestados Atlético Bucaramanga: Marvin Vallecilla (31 ST), Steve Makuka (33 ST) y Harold Gómez (44 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Javier Reina (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.083 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Wilmar Roldán (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA