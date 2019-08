América perdió en Manizales el partido y la punta de la Liga

América llegó a Manizales con la intención de mantener en la cúspide la de Liga, pero no cumplió su objetivo y perdió 2-1 ante el Once Caldas, ampliando a 12 años, 4 meses y 23 días, la racha sin triunfos en Palogrande.

El compromiso arrancó con cierto dominio del local. Incluso, estuvo a punto de hacer un gol de camerino en una movida asociada de David Lemos, quien cogió mal parada a la defensa visitante y le entregó la pelota a Johan Carbonero, media punta que quiso fusilar a Neto Volpi, sin embargo, el brasileño convirtió sus guantes en un salvavidas al rechazar el disparo del nacido en Santander de Quilichao.



Si bien el caldense era el dueño de la pelota, pasaba algunos problemas con los desdobles del vallecaucano, que con su simplicidad registraba algunas aproximaciones, una de las cuales reventó Yesus Cabrera en el travesaño, después de la asistencia de Matías Pisano.





Los ‘escarlatas’ apelaron a faltas sutiles con el fin de cortar los avances de los ‘blancos’, eso sí, nunca renunciaron al despliegue de sus líneas, táctica que puso en aprietos al portero Gerardo Amílcar Ortiz, debido a las insinuaciones de la ofensiva americana.



Aunque el ‘diablo rojo’ llegaba y parecía merecer la ventaja, volvió a dejar una grieta, situación aprovechada por su contrincante que se sirvió de la velocidad de Adrián Estacio, quien aterrizó por la derecha al predio de Volpi y cruzó el esférico a la mitad del área, donde apareció en carrera David Lemos, que tocó y envió la redonda al fondo de la red.



El de Cali, en vez de decaer prefirió insistir en su propuesta, incluso en tiempo de reposición casi iguala el marcador, cuando Pisano exigió a Ortiz, no obstante hubo un pica barra que terminó en un coqueteo con la línea de meta, pero lejos de besar la piola.



El inicio de la etapa complementaria quedó cerca de arrancar con una nueva celebración de Lemos, que con una punteada puso a prueba los reflejos de Neto, posterior a la entrega de Johan Carbonero.



Los cafeteros se apropiaron del partido, evidencia de sus contantes movidas en el frente de ataque, que pusieron en dificultades a los de la Sultana de Valle, quienes no recibieron más goles, gracias a las imprecisiones de la delantera adversaria y las oportunas paradas de Volpi.



La persistencia caldense pudo rendir sus frutos, no obstante daba algunos tumbos en el medio campo y en la zaga que finalmente se equivocó y le dio un espacio a Carlos José Sierra, que no fue presionado por los centrales Diego Peralta y Andrés Felipe Correa y de espaldas tuvo tiempo de voltearse y lanzar un remate acomodado, el cual no alcanzó Amílcar, pese a la buena estirada.



La ‘mechita’ estaba tranquila con la paridad, inclusive se lanzaba por momentos a la cabaña del paraguayo y a pesar de ese esfuerzo quedó sacrificado con los rezagados Marlon Torres y Juan Pablo Segovia, que permitieron el segundo tanto del ‘blanco’, anotado por Darío Rodríguez, al no obstaculizar, al hasta ese momento desaparecido Sebastián Guzmán, que le dejó el esférico al ariete.



El de Cali quiso darle forma a su fútbol, sin embargo este terminó con bandazos, agresiones y falto de ideas ante la impotencia de obtener la igualdad.



Once Caldas visitará a Deportivo Pasto, en la décima fecha de la Liga, el próximo domingo 8 de septiembre, a la 1:45 p.m., en el Municipal de Ipiales; ese mismo día, a las 7:45 de la noche, América disputará el clásico contra Deportivo Cali, en el estadio Pascual Guerrero.

Once Caldas 1 – 2 América

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); David Gómez (6), Diego Peralta (4), Andrés Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (6); Juan David Rodríguez (6) y Sebastián Guzmán (4); Adrián Estacio (7), Javier Reina (6) y Johan Carbonero (7); David Lemos (7). DT: Hubert Bodhert.



América: Neto Volpi (6); Juan Pablo Zuluaga (6), Marlon Torres (4), Juan Pablo Segovia (4) y Héctor Quiñones (5); Santiago Moreno (6), Rafael Carrascal (6), Carlos José Sierra (7) y Jhonier Viveros (6); Matías Pisano (7); Yesus Cabrera (6). DT: Alexandre Guimaraes.



Partido: Intenso.



Cambios en Once Caldas: Darío Rodríguez (7) por David Lemos (5 ST), Enrique Serje (SC) por Adrián Estacio (18 ST) y Miguel Nazarit (SC) por Diego Peralta (28 ST).



Cambios en América: Jeison Medina (5) por Santiago Moreno (9 ST), Cristian Álvarez (SC) por Jhonier Viveros (34 ST) y Pedro Franco (SC) por Juan Pablo Segovia (35 ST).



Goles de Once Caldas: David Lemos (43 PT) y Darío Rodríguez (32 ST).



Gol de América: Carlos José Sierra (21 ST).



Amonestados Once Caldas: Adrián Estacio (16 ST), Enrique Serje (42 ST) y Andrés Felipe Correa (43 ST).



Amonestados América: Marlon Torres (8 ST), Rafael Carrascal (42 ST) y Cristian Álvarez (45 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Darío Rodríguez (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 12.634 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Edilson Ariza (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo



Para EL TIEMPO



Manizales



En Twitter: @RAMONANDRESSAVA