Once Caldas le ganó 1-0 a Alianza y se aseguró como cabeza de serie

Diversas necesidades tenían el Once Caldas y Alianza Petrolera, en la última fecha de la fase regular de la Liga: Los caldenses buscaban ser cabeza de serie en la lista del grupo de los ocho y los ‘petroleros’ demandaban sumar en la tabla del descenso, dado el compromiso a afrontar en la temporada 2019, para no bajar a la B.

Un minuto de silencio por la muerte del periodista Javier Giraldo Neira, fue el preámbulo entre ‘albos’ y ‘petroleros’, quienes en los primeros minutos de competencia expusieron cierta tranquilidad futbolística. El trasegar de la pelota estaba en los pies del local, que no podían romper la propuesta defensiva del visitante.



Si bien, el manizaleño tuvo aproximaciones, pasó dos sustos: el primero de ellos con Cristian Palomeque, quien luego de una asistencia quedó frente a José Fernando Cuadrado, arquero que en el intento de achique observó como el delantero le definió al costado izquierdo un balón rastrero, el cual se fue ligeramente desviado; en la segunda ocasión, Cuadrado fue mirado fuera del área chica por Cristian Flórez, que con un zapatazo de media distancia sorprendió al portero, exigido para no ser colgado.



El caldense lucía desordenado en la elaboración de jugadas, incluso, su medio campo difícilmente lograba un avance hacia el frente de ataque, contexto que le entregaba ventajas ofensivas a los de Barrancabermeja.

La historia parecía que iba a repetirse en la etapa complementaria, pero una pelota divida cercana a la cabaña de Ricardo Jerez terminó en el pie derecho de Mauricio Restrepo, que de primera sacó un remate que golpeó a Luciano Ospina, movida que descontroló al guardameta, que vio caer al ‘refinero’.



“En una jugada fortuita desequilibran el partido”, dijo el entrenador de Petrolera, César Torres.



La anotación de Restrepo pareció servirle de factor motivacional al anfitrión, sin embargo, tras un ensayo de producción futbolística, volvió al letargo deportivo, el mismo expuesto por el ‘aurinegro’.



“Ahora empiezan finales tras finales y ojalá Dios quiera que nos vaya bien”, manifestó el técnico del Once, Hubert Bodhert.



El ‘blanco’ llegó a 36 puntos en la Liga y confirmó su presencia en uno de los primeros cuatro puestos del rentado para afrontar los cuartos de final.

Síntesis

Once Caldas 1 – 0 Alianza Petrolera



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Geisson Perea (6), Andrés Felipe Correa (6) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (5), Juan Pablo Nieto (5) y Mauricio Restrepo (6); César Amaya (5), Johan Carbonero (5) y Ricardo Steer (5). D.T.: Hubert Bodhert.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (5) y David Valencia (6); Yhormar Hurtado (5) y Cristian Flórez (6); Hárrison Henao (6), Hárold Rivera (5) y Freddy Flórez (6); Cristian Palomeque (5) y Álex Castro (5). D.T.: César Torres.



Partido: aburrido.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (5) por César Amaya (1 ST), Ménder García (5) por Ricardo Steer (9 ST) y Alejandro García (SC) por Johan Carbonero (47 ST).



Cambios en Alianza Petrolera: César Arias (5) por Cristian Palomeque (17 ST), Jackson Montaño (SC) por Hárrison Henao (25 ST) y Jorge Suárez (SC) por Carlos Pérez (36 ST).



Gol de Once Caldas: Mauricio Restrepo (5 ST).



Goles de Alianza Petrolera: no hubo.



Amonestados Once Caldas: Johan Carbonero (14 PT), Geisson Perea (7 ST) y Mauricio Restrepo (31 ST).



Amonestados Alianza Petrolera: Yhormar Hurtado (2 ST), Hárold Rivera (20 ST), Alex Castro (30 ST) y Freddy Flórez (40 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Mauricio Restrepo (6).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 5.727 espectadores.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: David Rodríguez (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales