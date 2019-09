Once Caldas gana en su visita a Rionegro, 1-2

Mender García, que no marcaba desde el inicio del semestre, convirtió los dos goles que le permitieron al equipo manizalita celebrar en el estadio de Rionegro.

El descuento del conjunto local, que fue el 1-1 momentáneo, fue obra del volante Mauricio Restrepo.

El clima en el estadio Alberto Grisales era frío, pero eso no fue problema para ninguno de los dos equipos; pues ambos ya están acostumbrados a jugar con la nariz entumecida.



A los que sí afectó el invierno fue a los hinchas que para este partido podían ingresar gratis, pero al final no asistieron siquiera 500.



Este partido tuvo a un claro dominador, a un bando que tuvo el balón todo el tiempo (Rionegro) y a un equipo que fue altamente efectivo, que no desaprovechó las dos oportunidades claras que tuvo para convertir las anotaciones que le permitieron sumar los tres puntos (Once Caldas).



En el primer tiempo el que apareció en el área rival fue precisamente el conjunto local, hizo creer que con el ritmo con el que arrancaba iba decididamente por la victoria.

No obstante, Once Caldas también demostró que lo suyo eran los tres puntos y que no se iba a esconder, que tenía con qué dar la pelea.



Al minuto 12 amenazó con Kevin Londoño, a través de un contragolpe que fue malogrado en el último cuarto de cancha.



La primera llegada para Rionegro fue un disparo de media distancia del delantero Anthony Uribe que pasó muy cerca del poste derecho del arco de Sergio Román.

El visitante hizo casi lo mismo, pero con el jugador Javier Reina, que también apuntó mal y mandó por fuera su disparo.



En el minuto 21 se presentó el primer gol para el equipo que dirige el técnico Hubert Bodhert. La anotación nació en un despeje mal hecho del arquero de las Águilas, Luis Delgado, pues el balón le quedó servido a los visitantes en la mitad de la cancha. La puntada final la dio Mender García, tras haber recibido un pase profundo de su compañero Javier Reina.



Rionegro, tras recibir este golpe, apeló a pegarle al arco desde donde fuera posible. Al frente de esta tarea, que no completaron, estuvieron Jader Obrian (29 PT), Andrés

Rentería (31 PT) y Aldo Leao Ramírez (39 PT y 40 PT).



La única opción de gol, al final de la primera parte, para los de Manizales, fue un balonazo de David Gómez que terminó yéndose sin ubicación (38 PT).



En la parte complementaria, al inicio, el que arrancó con más ímpetu fue el conjunto blanco, con un contragolpe que no fue llevado a feliz término por el delantero Mender García.



El empate de los locales fue al minuto 17, luego de que la defensa de Once Caldas no rechazara con fuerza un balón que provenía de un tiro libre. El rebote le quedó a Mauricio Restrepo, quien, sin dejar caer el balón, le pegó un derechazo que infló en dos segundos la red del arquero Román.



Rionegro parecía que iba a seguir de largo, pues dos minutos después casi consigue ampliar el marcador, pero el volante Jader Obrian no fue sorpresivo en el final de un contraataque.



El que sí fue más rápido fue el conjunto rival, que logró el segundo gol en una jugada que nació en un saque de banda y que finalizó con un remate mordido el goleador Mender García. La zaga de Rionegro fue pasiva y no pudo evitar que el balón entrara a su arco.



La última acción emotiva del compromiso fue para el onceno de Manizales, una oportunidad que tuvo Marcelino Carreazo en su pierna derecha, un fuerte remate que le quemó las manos al arquero Delgado.



El tiempo se le fue como la arena entre los dedos a Rionegro, en los últimos minutos no logró elaborar un producto ofensivo que le permitiera el empate. Con la tristeza de haber dejado ir los tres puntos en su casa finalmente aceptó la derrota.



Contrario al sentimiento de los caldenses, que celebraron esta victoria como una final, ya que les sirve para acercarse más al grupo de los ocho.



En la fecha 13 de la Liga II, Rionegro visitará a Atlético Huila, el próximo viernes, a las 7:45 de la noche. Once Caldas, por su parte, recibirá a Independiente Medellín, el sábado, a las 5:00 de la tarde.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro