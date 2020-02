Once Caldas señala al diario La Patria de cometer ‘violaciones’

Once Caldas no se quedó callado en la acusación que le hizo el diario de Manizales La Patria, en la que asegura que el club decidió no acreditar a dos periodistas y a los reporteros gráficos de ese medio.

La denuncia se hizo en la edición impresa, debajo del recuadro en blanco, La Patria publicó el derecho de petición enviado al presidente del equipo, Tulio Castrillón, en el que se le realizan varias preguntas.



El equipo emitió un comunicado este miércoles defendiéndose y asegurando que "La Patria ha comedio reiteradas violaciones al protocolo de medios de la Dimayor, al realizar transmisiones en partidos oficiales del Once Caldas, en Palogrande, a través de medios digitales".



Además, expresó que sí acreditaron al periodista Óscar Giraldo y que a "los señores Oswaldo Herndández y David Muñoz, el club de acceso preferencial al estadio con sus carnés de la Asociación Colombia de Periodistas Deportivos, Acord Caldas, al palco de prensa de la Acord Caldas".

Este es el comunicado:

Sobre algunas inquietudes con respecto al proceso de las acreditaciones de prensa nos permitimos aclarar lo siguiente:



En el proceso de acreditación para el cubrimiento de los partidos de fútbol profesional colombiano, en la plataforma dispuesta por la Dimayor, para los torneos del 2020, se presentaron 340 solicitudes para cubrir los juegos en los que Once Caldas actúe como local, entre las cuales encontramos lo siguiente:



Algunas correspondían a personas que no tienen nada que ver con la labor periodística ni con el cubrimiento del fútbol profesional colombiano.



Algunas solicitudes son de periodistas que cubren diferentes campos de información, que no tienen dedicación exclusiva al fútbol profesional y que por lo tanto no realizan el cubrimiento de estos partidos en el estadio.



Teniendo en cuenta esas consideraciones, dichas solicitudes no fueron aprobadas.

Otras solicitudes no fueron tramitadas por la Dimayor debido a que los solicitantes cometieron fallas al cargar la información en la plataforma.



El Once Caldas ha sido y será respetuoso de los derechos contemplados en nuestra Constitución en los referentes a las libertades de opinar e informar.



Cabe anotar que en la Asamblea de Clubes de la Dimayor, en el reglamento de la Liga BetPlay Dimayor 2020, introdujo algunos cambios en el manejo de prensa y comunicaciones en los estadios, que son de estricto cumplimiento para los clubes y que en ningún momento son medidas que pretendan vulnerar el derecho a la información.



Es preciso señalar que el diario La Patria ha comedio reiteradas violaciones al protocolo de medios de la Dimayor, al realizar transmisiones en partidos oficiales del Once Caldas, en Palogrande, a través de medios digitales, hecho que incluso derivó en el retiro de la credencial a uno de sus fotógrafos por parte del Comisario de los medios de Dimayor.



Con respecto al personal del diario la Patria es oportuni aclarar que, al igual que al diario EL TIEMPO, se le otorgó la acreditación a uno de sus periodistas, en el caso de La Patria, al señor Óscar Giraldo, mientras que a los señores Oswaldo Herndández y David Muñoz, el club de acceso preferencial al estadio con sus carnés de la Asociación Colombia de Periodistas Deportivos, Acord Caldas, al palco de prensa de la Acord Caldas, ubicado en la tribuna occidental del Palogrande.



