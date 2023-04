Once Caldas recibió este martes el castigo pendiente del Comité Disciplinario de la Dimayor, luego de los disturbios que protagonizaron integrantes de su barra brava, en el partido contra Alanza Petrolera.



(Le puede interesar: Once Caldas paga caro por culpa de su barra: esta es la sanción de la Dimayor)

En dicho encuentro, al minuto 89 la barra invadió la cancha del estadio Palogrande de Manizales en momentos de tensión, incluso intentaron agredir a los futbolistas.



Por esos hechos, el Comité resolvió que el equipo perdía el partido, que no había terminado en el momento de la invasión, aunque ya caía 2-1.



"Once Caldas S.A. (“Once Caldas”) sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa de veintitrés millones doscientos mil pesos ($23.200.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF,en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023 contra el club Alianza Petrolera S.A", informe el Comité.



Al declararse pérdida por retirada o renuncia, el reglamento indica que el resultado es de 3-0, en este caso a favor de Alianza.



Además, el equipo blanco ve sancionada su plaza. "Once Caldas S.A. (“Once Caldas”) sancionado con tres(3) fechas de suspensión total de la plaza y cuatro (4) fechas adicionales de suspensión parcial de la plaza, tribuna norte y, multa de trece millones novecientos veinte mil pesos ($13.920.000),por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5,6, 7 y 9 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023 contra el club Alianza PetroleraS.A".

Reacción del Once Caldas

Facebook Twitter Linkedin

Invasión de hinchas del Once Caldas Foto: Twitter: @juaneslc11

Once Caldas acata la decisión del Dimayor, pero en todo caso presentó el recurso de reposición y apelación buscando que la sanción sea menor.



"Manifestamos nuestro rechazo a todo tipo de acciones violentas que no representan los valores del Once Caldas", dice el club.



el club invitó a los hinchas a rechazar los actos de violencia.

DEPORTES

Mñas noticias de deportes